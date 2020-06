Mi amigo, el fotógrafo Gary, me cuenta que en los próximos días ya podrían volver a operar los restaurantes y eso me pone feliz. Ojalá el gobierno baje la bandera porque muchos están al borde de la quiebra, pues los ahorros ya se acabaron. Felizmente Gary me levanta el ánimo con sus consejos. “María, para la mayoría de peruanos la situación es crítica, muchos han perdido sus trabajos y están volviendo a empezar de cero. Pero pese a todos los obstáculos, muchos peruanos están dispuestos a arriesgar y luchar por sus sueños para salir de esta cuarentena y reinventarse. Solo esperamos que Dios nos ayude para que no haya una segunda ola de contagios. No hay que bajar la guardia, solo seguir trabajando en lo que sea para sacar adelante a nuestras familias. Aquí algunos consejos:

Desafíate a ti mismo: Esa debe ser tu gran motivación. Mira la vida como una universidad en la que todos los días puedes aprender algo.

¡Arriésgate!: No temas al fracaso, sino a no intentarlo. Jamás sabrás lo que puedes lograr con tu esfuerzo y talento mientras no te pongas a trabajar en ello.

Ten paciencia: El éxito toma tiempo. Hasta esas historias de éxito ‘inmediato’, bien miradas, en realidad tomaron tiempo. Invierte más horas en tu proyecto.

Arma un buen equipo: Las personas solas no triunfan en los negocios y quienes lo intentan pierden ante buenos equipos. Rodéate siempre de personas mejores que tú.

Conoce a tu consumidor: Una clave del éxito es conocer a quién le sirves para saber qué busca y cómo satisfacer sus expectativas.

Cambia de mentalidad. Ten en cuenta que hasta las situaciones negativas enseñan algo, dan una lección.

Sonríele a la vida, a la gente y a los sucesos. Eso te ayudará a que tu actitud ante la vida y las cosas sea positiva.

Aprende de las quejas. Presta atención a los clientes.

Da siempre más. Entrega más de lo que tus consumidores esperan para que te hagas notar y ganes su lealtad.

Alimenta tu autoestima. El aprecio y consideración que uno se tiene a sí mismo es fundamental para afrontar cualquier situación en la vida.

Toma acciones. En el mundo hay grandes ideas, pero el éxito solo se logra a través de la acción”.

Tiene razón mi amigo Gary. Me voy contenta, cuídense.