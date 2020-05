Mi amigo Gary me llamó para preguntarme si ya voy a atender por delivery para hacerme sus pedidos.

“María, hay un aforismo tibetano que dice ‘con las piedras que me lanzan construiré mi casa’. Es una frase que perfectamente puede aplicarse en tiempos como el actual, en que la epidemia nos tiene en jaque. Hay que pensar que no se trata de un jaque mate a la reina –como en ajedrez– y que no se ha perdido la partida porque está en nuestras manos levantarnos y seguir avanzando. Alemania lo logró después de la Segunda Guerra Mundial y Europa luego de muchas plagas que dejaron millones de muertos y la economía en ruinas.

Resurgieron como el ave fénix, ese pájaro de la mitología griega que se levantaba de sus propias cenizas. Séneca, el sabio de la Roma Antigua que aconsejaba a emperadores, decía que ‘No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba’. Así es, cada problema es una oportunidad para demostrar de lo que somos capaces. Lo primero que se debe hacer no es buscar desesperadamente una mina de oro, sino enfocarse mentalmente para salir a flote y luego pensar en lo que se puede y debe hacer. Aquí te dejo unos consejitos para tus lectores.