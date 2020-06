Mi amigo, el fotógrafo Gary, me llamó por teléfono para contarme sobre algunos casos que me hacen escarapelar el cuerpo, como el asesinato de la luchadora Jannette Mallqui, en un hostal de Bellavista. “María, después de tiempo me encontré con el legendario periodista de policiales ‘El Sonámbulo’, quien a pesar de estar en edad de riesgo grita que se siente útil y fuerte, y a él nadie lo va a mandar a su casa a descansar:

‘Gary, justo acaba de llegarme la resolución del Poder Judicial, que dictó nueve meses de prisión preventiva para Eduardo Paolo Barboza Márquez, por el crimen de la luchadora de 31 años y madre de dos niños. Todo comenzó el pasado 14 de mayo. En plena cuarentena la deportista salió de su casa diciendo que iba a comprar comestibles. Pero ya no regresó. Se encontró con Barboza Márquez.

Ambos mantenían una relación sentimental en secreto, porque la hermana de la víctima, quien sí logró medalla de bronce en los Panamericanos, desconfiaba de ese sujeto. ‘En el mundo de la lucha era conocido por sus indisciplinas y por ser mujeriego’, sostuvo. Ellos, según el cuartelero, ingresaron a las diez de la mañana -pese a que estaban prohibidos de funcionar- al hostal ‘Bohemia’. Allí estuvieron todo el día. El cuartelero pensaba que se quedarían hasta el día siguiente, pero sorpresivamente Barboza Márquez bajó y dijo que en su casa ‘tenía una urgencia médica’. ‘Mi chica se queda, yo regreso mañana en la mañana’, argumentó y ‘sacó la cola’.

Como era ‘caserito’ del hotel, nadie se preocupó por chequear la habitación. Aquí viene lo extraño. El luchador llamó a la hermana de Jannette de su celular y le dijo: ‘Tu hermana está en un hostal, se puso mal. Esta es la dirección. Click’. Desesperada, la chica llegó junto con la Policía y la encontraron muerta. Con signos de golpes en la cabeza y el cuerpo. Barboza Márquez desapareció y era el principal sospechoso. Llamaba a sus padres y les decía que era inocente.

¿Por qué huyó y no dio la cara? Aconsejado por su abogada, después de una semana se entregó y ensayó una versión. Ellos tuvieron una discusión y ella le quiso hacer ‘una llave’. Él se la devolvió y ella cayó accidentalmente golpeándose la cabeza. ‘Fue un accidente. Me fui porque me puse nervioso y sabía que su hermana me iba a acusar’, señaló.

Sin embargo, la familia sostiene que hay denuncias contra este tipo por violencia y que esa noche trágica, el luchador, mucho más fuerte que Jannette, la golpeó con violencia por una discusión en la habitación y la mató. Paolo Barboza alega inocencia, pero el haber fugado de la escena juega en su contra y, de ser encontrado culpable, le espera una larga condena por ‘feminicidio’”. Pucha, qué historia tan triste la que me cuenta ‘El Sonámbulo’. Me voy, cuídense.crimen en el hostal