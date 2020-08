Mis amigos periodistas, el fotógrafo Gary y el redactor ‘Barney’, llegaron al restaurante y se llevaron un cau-cau con arrocito blanco y su rocotito molido. ‘'María, las crónicas sobre ‘Crímenes sin resolver’ están dando la hora gracias a las invalorables historias del legendario periodista de policiales ‘El Sonámbulo’.

Lo encontramos en su cubículo con su gabán gris y su cigarrillo en la boca. ‘Coleguitas, tal vez uno de los más famosos casos sin resolver fue el brutal asesinato del multimillonario pesquero Luis Banchero Rossi, la madrugada del 1 de enero de 1972. Fue un caso tan mediático y misterioso que nueve años después su paisano, el cineasta tacneño Francisco Lombardi, presentó una película ‘Muerte de un magnate’, basado en la novela de Guillermo Thorndike: ‘El caso Banchero’.

El periodista ‘lechucero’ se detuvo para encender otro cigarrillo: ‘Recuerdo que había ingresado a estudiar Periodismo ese año de 1972, cuando mataron a Banchero Rossi, el ‘rey de la pesca’, dueño de conserveras y fundador de diarios. Era tal vez el hombre más poderoso del país, pues sus empresas de harina de pescado le redituaban millones de dólares en la época del ‘boom’ en el mundo.

Esa trágica noche, Banchero, de novio con la guapa ‘socialité’ Susana Cabieses, recibió el nuevo año y cenó en la casa de su pareja. Quedó con ella en pasar todo el primero juntos y se retiró solo a su residencia de Chaclacayo. Pero eso era un ‘tango’, en su casa lo esperaba su bellísma y sensual amante Eugenia Sessarego, quien trabajaba como su secretaria ejecutiva.

Pero al ingresar se dio con una terrible sorpresa. Según el testimonio de Eugenia, mientras esperaba a su amante tomando un trago, irrumpió en la sala el hijo del jardinero, Juan Vilca Carranza (20) quien la maniató intimidándola con un cuchillo. Luego esperó que llegara el empresario y, amenazándolo con una pistola, también lo amordazó.

Después lo asesinó a golpes y cuchilladas, mientras que a ella la violó. La justicia condenó tanto a Juan Vilca, como autor material, a veinte años de prisión, y a Eugenia, que pasó de víctima y testigo, a cómplice, pero cinco años después salió del penal ‘Santa Mónica’ gracias a un indulto del presidente Francisco Morales Bermúdez.

Pero siempre quedó la duda de que Vilca, que era pequeñito, no pudo matar solo a Banchero. Cuarenta y cinco años después del crimen, la periodista Sonia Goldenberg sostuvo que el magnate fue asesinado por una mafia de nazis debido a una presunta delación del empresario a un criminal de guerra, Klaus Barbie, quien se escondía como las ratas en la casa de un vecino del empresario en Chaclacayo. Me quedé corto, muchachos, mañana continuamos con este misterioso caso y más de los nazis'. Pucha, el señor Sonámbulo siempre cuenta buenas historias. Me voy, cuídense.