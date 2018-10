Debate de partidores

El ‘Chato’ Matta llegó al restaurante por un piqueo criollo que tanto le gusta, con cebichito, ají de gallina, olluquito, cau cau, carapulcra chinchana, sangrecita, arroz blanco y rocotito molido. Para bajar la grasita, se pidió una taza grande de anís calientito.



“María, antes que arranque la ‘ley seca’ se juntaron dos caminantes, el gran Pancholón y su discípulo, el doctor Chotillo, en el sauna de Jaimito. Cambiaron la hierba, se sancocharon en la cámara de vapor y después se metieron al jacuzzi. Pidieron cervezas heladas y empezó este alucinante ‘debate partidor’.

CHOTILLO: Pancho, te veo bajo de nivel, alucinas con un Cartavio XO y yo estoy en whisky etiqueta azul. Subes la bulla de tu camioneta en una esquina de barrio y terminas orinando al costado de la llanta. Yo camino con el ‘Rey de los casinos’, quien lo timbra al ‘Zorro’ y le pone modelos y anfitrionas A1. Con esas bebitas cerramos las mejores discotecas de Barranco y Chacarilla...



PANCHOLÓN: Chotillo, eres ‘carne boba’. Lo tuyo es billetera y punto. No te veo ningún mérito. El verdadero tramposo gana invirtiendo lo justo. Por mis ojos de color ámbar, las chicas me alucinan como Luis Miguel y en el Facebook hay un club de fans llamado ‘Las Pancholovers’. Esos Agostini se alucinan mucho y son un chancay a mi lado. Yo campeono con floro y carisma.

CHOTILLO: Gordito, te veo todo aguado. No estás a mi nivel, yo los domingos voy al hipódromo a ver a uno de mis caballos, mientras tú sales a comprar tu chifita en la esquina de tu casa.



PANCHOLÓN: Todo se sabe. De qué te sirve llevarlas a hoteles cinco estrellas, si a la hora de la verdad eres más rápido que Usain Bolt, nunca has dejado huella. Como varón, eres un chiste.

CHOTILLO: Pancho, soy médico y en la vida todo tiene su final, como diría el gran Héctor Lavoe. Ya no estás para hacerla ni madrugar. Te recomiendo que vayas donde el doctor Tejada y te haga tu prueba de próstata, porque te veo sufrir para orinar apenas te metes un trago. Hazte tu chequeo anual, que a tu edad salen las cucarachas y los ratones. No te imagino rindiendo bien en ‘La Posada’ cuando tienes los triglicéridos en 400, ten cuidado con el ‘viagrón’ que te metes porque puedes reventar...



PANCHOLÓN: Chotillo, en tu cara se ven todos tus traumas. Me da pena que a tus más de 40 años ninguna mujer te haya amado. A ti te besan y con un ojo abierto están mirando tu billetera. Hasta te centran. A mí me cantan, lloran, me aceptan como soy, sudadito tras una pichanga en la canchita de la Trinchera.

CHOTILLO: Me doy cuenta de que tu autoestima está por las nubes, pero tu realidad es otra. Te escucho y me gustaría conocer a todas esas loquitas que te hacen caso, deben ser taco 5 para abajo, y fijo que tienen un familiar en ‘cana’. Estás todo ojeroso y desparramado. Yo invierto para darme mis gustitos. La vida es una sola. Ah, y por siaca, en Año Nuevo voy a estar en el Marriott tomando champán Dom Pérignon junto a una ‘nena’ A1.



PANCHOLÓN: Doctorcito, lo único que te digo es que si postulo para alcalde, todas las traviesas votarían por mí, tú eres sangre chinche para las mujeres, caes pesado, no te soportan”. Asu, la conversación se puso caliente. Me voy, cuídense.