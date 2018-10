Mi amigo Gary llegó por sus tallarines verdes con bistec apanado y su jarra de refresco de maracuyá. “María, lamentablemente, muchos profesionales no ejercen sus carreras con la debida vocación. Por ejemplo, cuando un psicólogo atiende a su paciente, le hace preguntas predecibles (casi siempre las mismas) y le pide que dibuje a una persona. Si ese paciente ha consultado antes con otro especialista, ya sabrá qué es lo que busca y entonces sus respuestas no serán sinceras. Y sobre el dibujito, todos sabemos que no debemos colocar a la persona en el aire, sin piso, porque eso denotaría un rasgo negativo en nuestra personalidad. No hay ingenio y creatividad en muchos psicólogos. Y eso indica que no se dedican a la investigación, una actividad indispensable en esa profesión.

También tenemos a policías, profesores y otros profesionales, cuya participación es clave en el desarrollo de la sociedad, pero que ejercen sus carreras como si solo fueran un recurso para ganarse la vida y no porque les cause satisfacción. Eso no quita que haya excelentes psicólogos, policías y profesores, claro. La vocación es importante no solo para el éxito en la vida, sino también para ser feliz. Para un profesional, nada es mejor que hacer su trabajo con gusto y pasión. Es fácil saber cuándo un profesional siente verdadera vocación por su trabajo o solo lo desempeña para ganar dinero.

Aquí te dejo algunos tips de orientación vocacional para tus lectores jóvenes.



¿Qué disfrutas y te hace feliz? La motivación es importante para lograr el éxito profesional. Si te agrada lo que haces, es posible que logres superar los obstáculos.

¿En qué aspectos destacas o tienes habilidad? Hay que identificar las habilidades y talentos innatos. A veces sirve recordar a qué se jugaba de pequeño y qué se soñaba cuando se fuera grande.



¿Qué harías si pudieras hacer solo una cosa en la vida que dependiera de tu esfuerzo personal? Hay actividades que nos causan mayor satisfacción que otras y a la vez nos resultan más fácil realizarlas.

Descarta creencias limitantes. Muchas personas optan por una carrera solo por el dinero que podrían ganar. Debes amar lo que haces, elige lo que te gusta.



Consulta con amigos sobre cuáles creen que son tus puntos fuertes y débiles. Muchas veces no vemos en lo que somos realmente buenos.

Conoce el trabajo. Consulta a personas que trabajan en la carrera que estás pensando elegir.



Infórmate. Las universidades e institutos realizan frecuentes campañas de orientación vocacional. Puedes aprovecharlas.

Cree en ti. La confianza en uno mismo es clave. Hay que ser positivo hasta en los momentos más difíciles”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.