Mi gran amigo, el fotógrafo Gary, me visitó temprano antes de salir de comisión y me recomendó que lea la entrevista, publicada ayer, con el profesor Jesús Raymundo, el famoso ‘Doctor Tilde’, quien se está reinventando y anunció el inicio de sus clases virtuales para algo que me parece fundamental: escribir bien.

El maestro dejó frases que son para rescatar, como que el español es la segunda lengua más importante después del inglés, ya que son 560 millones de personas que lo hablan. También dijo que alguien que no lee difícilmente va a escribir bien.

Mencionó errores comunes como poner ‘habían’ en lugar de ‘había’, ‘nadies’ en reemplazo de ‘nadie’, ‘hubieron más casos’ cuando debe decirse ‘hubo más casos’. “María, la falta de lectura es cada vez más notoria, especialmente en los jóvenes.

En estos tiempos, los chicos no leen por dedicarse a los videojuegos, la televisión, estar todo el día en el ‘wasap’ -donde se escribe con los pies- o porque no les gusta, lo cual tiene que ver con la voluntad. Y esto depende del hogar, de los colegios y de las universidades.

Si no hay convencimiento de la importancia de la lectura, ni nos causa satisfacción leer, no vamos a tener motivación para hacerlo. La lectura es un vehículo para el aprendizaje. Te dejo algunas de las razones por las que leer es valioso.

Ejercita el cerebro, activa nuestra imaginación y aumenta la capacidad de concentración. Ayuda a pensar mejor y aumenta la memoria.

Relaja el cuerpo y calma la mente. Leer es la medicina perfecta para bajar los niveles de estrés, siempre y cuando se haga a conciencia y con regularidad.

Potencia la observación, la atención y concentración.

Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.

Al permitirnos conocer más, mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.

Aumenta la inteligencia creativa. Ser más creativo es más valorado que en el pasado.

Refuerza la formación estética y educa la sensibilidad, lo cual estimula la percepción hacia el arte y los buenos sentimientos.

Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita, y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y perfecciona la ortografía.

Es un buen entretenimiento. Las personas que disfrutan de la lectura pueden llegar a encontrar en ella un gran pasatiempo”. Tiene razón mi amigo Gary, da gusto conversar con él porque es un periodista que lee mucho. Me voy contenta, cuídense.