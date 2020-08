Mi amigo, el fotógrafo Gary, y el redactor gigantón ‘Barney’ llegaron al restaurante para llevarse dos platos grandes de pollo al sillao con arrocito blanco y ají molido. “María, llegamos temprano para que ‘El Sonámbulo’, el gran cronista de policiales, nos ilustre con otro ‘crimen sin resolver’, pero nos sorprendió con una noticia: ‘Coleguitas, desde hace años de varias universidades me solicitaban como profesor para su facultad de Ciencias de la Comunicación y yo no aceptaba.

Pero hace unos días, un poeta me llamó: ‘Sonámbulo, estoy organizando talleres virtuales vía Zoom. Te necesitamos’. Acepté con dos condiciones: 1.- Que no sean más de doce alumnos, pues con esa cantidad puedo hacer seguimientos de sus progresos. 2.- Que lean una lista mínima de libros. No necesariamente de corte policíal, me interesa que tengan una ‘camita’ de textos básicos para que den su opinión de lo leído. Ahí te van tres libros:

1.-CRÓNICAS Y REPORTAJES. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: El colombiano ya había ganado el Nobel en 1982. Pero quería que el gran público conociera las crónicas hermosas que hizo cuando era un periodista veinteañero ‘joven, feliz e indocumentado’, para el diario El Heraldo de Barranquilla. Escribió crónicas como ‘El cartero llama mil veces’, texto sobre las cartas que nunca llegan a su destino. O ‘Un hombre ha muerto de muerte natural’, artículo sobre el fallecimiento de su admirado Ernest Hemingway.

2.-CONVERSACIÓN EN LA CATEDRAL. MARIO VARGAS LLOSA: El libro lo publicó Mario Vargas Llosa en 1969. El autor escribe sobre la dictadura del general Manuel Apolinario Odría, quien gobernó el país con mano dura y al compás del mambo y los boleros, desde 1948 a 1952. Vargas Llosa utiliza novedosas y arriesgadas técnicas narrativas.

El oprobio, la dictadura, la corrupción, la traición, el periodismo de burdeles, boites, nos lo muestra Vargas Llosa a través de Zavalita, porque Mario, a los 15 años, practicó en el diario ‘La Crónica’, hasta que su padre lo sacó del pescuezo, porque se enteró de que paraba emborrachándose en las boites de la plaza San Martín.

3.-NARRACIONES EXTRAORDINARIAS. EDGAR ALLAN POE: Cuando se habla de novela policial debemos remontarnos a los orígenes. Fue Edgar Allan Poe (Boston 1809-Baltimore 1849) el padre del relato policial. Su gran mérito es que también creo un tipo de lector de ficciones policiales en una época en que no existía el genero.

¿Cómo olvidar relatos como ‘Crímenes de la Rue Morgue’ o ‘La carta robada’? Me quedé corto”, dijo ‘El Sonámbulo’ y se fue”. Pucha, ese señor es lo máximo con sus historias. Me voy, cuídense.