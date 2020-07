Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse un seco de res con frijoles, arrocito blanco, sarsa criolla y un anisito caliente. “María, leí en Trome lo que hizo la ‘chinita’ Patty Wong con sus trabajadores, muchos de ellos contagiados con coronavirus, y me dio mucha alegría. Durante el tiempo que duró la cuarentena les pagó su sueldo, pese a que sus restaurantes estaban cerrados. Contó que tenía dinero ahorrado para construir su casa, pero que lo empleó para repartirlo entre sus empleados, a los que considera parte de su familia, y ahora ya no le quedó nada. Pero no se queja, pues está satisfecha y tranquila con su conciencia. Definitivamente, es un ejemplo y muchos deberían aprender de ella, porque priorizó la vida y la tranquilidad de su gente, antes que el dinero.

Algo parecido sucedió con la tradicional pastelería San Antonio, que con más de sesenta años se convirtió en minimarket para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia. Así pudo seguir dando trabajo a sus empleados, a quienes además repartió utilidades, adelantó sueldos y hasta les entregó su mercadería. Estos peruanos deben ser un modelo a imitar, en un país como el nuestro, donde campean los corruptos y los vivos que siempre quieren hacer dinero a costa del sufrimiento de otros. Además, los que creen que invertir en el trabajador, tratarlo bien, está reñido con el éxito de una empresa, están equivocados. Se debe entender que preocuparse por las personas, al final de cuentas, es una excelente inversión. A continuación, algunas ventajas: