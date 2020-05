No deben colocar fotos suyas , datos personales, dirección, lugares a los que acostumbran ir y otros, porque estas informaciones podrían ser utilizadas por delincuentes.

Las hijas deben tener la suficiente confianza con sus padres para contar si sufren acoso, bullying y otros tipos de abuso. La vergüenza no debe mantenerlas en silencio.

No ingresar a enlaces sospechosos (correos desconocidos, ventanas de chat), para prevenir el acceso a páginas web que son una amenaza informática.

Si van a compartir fotografías , que no hagan notar el lugar donde están.

Deben cuidar su reputación. No enviar ni siquiera a una persona muy cercana, como la pareja, fotos íntimas. Podrían lamentarlo toda su vida.

No compartas direcciones de domicilios, números de teléfono, parentescos de familiares, nombres completos y otros.

Personaliza tus perfiles para que tu información más personal no quede a la vista de todos. Las redes sociales permiten elegir qué quieres publicar y qué no de tus datos personales. Gary tiene razón. Me voy,