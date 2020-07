Mi amigo, el fotógrafo Gary, no se olvida de mí y siempre me mantiene bien informada comunicándose conmigo vía WhatsApp, Zoom o mensajes de texto. Dice que extraña comer en el restaurante, pero muy pronto eso cambiará. “María, escuché las declaraciones del presidente Martín Vizcarra a una radio de Moquegua. Aseguró que no volveremos a una cuarentena como la que tuvimos hasta fines de junio. Pero también manifestó algo que incendió la pradera e hizo que muchos se empezaran a jalar los pelos producto del nerviosismo y el temor:

‘La enfermedad nos ha enseñado que este virus (Covid-19) va a atacar a todos, que nadie se va a salvar. Unos más temprano, otros más tarde, pero nadie se va a salvar. Entonces hay que estar preparados. No tenemos otra alternativa’. Para muchos son palabras de terror, pero en realidad encierran una gran verdad. Es que hasta que no se encuentre la vacuna todos los seres humanos estamos expuestos, así de sencillo. Y ahora que nos encontramos viviendo una ‘nueva normalidad’, donde ya se ve más gente en las calles, las medidas de bioseguridad hay que cumplirlas al pie de la letra. Por eso, te comparto algunos consejos que dan los especialistas:

Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Hay que hacerlo por lo menos unos 20 segundos.

Si tose o estornuda, hágalo cubriéndose con su antebrazo o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, pues el virus se propaga a mayor velocidad por estas vías.

Distanciamiento social. Es mantener al menos uno o dos metros de distancia entre usted y las demás personas para evitar posibles contagios.

Cuando salga a la calle o esté en los lugares donde se congreguen varias personas utilice su mascarilla.

Ahora también se recomienda usar protectores faciales, pues se afirma que disminuyen hasta en un 90% las posibilidades de ser infectado.

Siempre recuerde que en todos los lugares donde se encuentre debe haber buena ventilación.

Las personas más vulnerables a la enfermedad son las mayores de 65 años y aquellas con males como el cáncer, diabetes, hipertensión y otros.

Al saludar a las personas es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. 'Me gusta ponerme la mano en el corazón estos días cuando saludo', señaló una de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS)'". Pucha, mi amigo Gary sabe de lo que está hablando. Hoy todos debemos protegernos mucho más. Me voy, cuídense.