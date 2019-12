Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un puré de papas con un churrasco bien jugoso encima, arrocito blanco graneado y, para la sed, un emoliente al tiempo. “María, ayer conversábamos sobre los cuidados que todos debemos tener para celebrar sin problemas en Año Nuevo. La delincuencia, accidentes de tránsito, incendios, intoxicaciones y otros podrían acabar con nuestros festejos. Ayer decíamos que era importante no excederse con el alcohol, no tomar licor si se va a manejar, tener cuidado con las fiestas en las playas, asegurar bien la casa y no adquirir ni manipular pirotécnicos ilegales. Seguimos con los consejos:

- NO GASTE DE MÁS. Es importante tener control sobre lo que gastaremos para la cena de Año Nuevo, regalos, fiesta y otros. Hay que ser realistas para no terminar endeudados y con grandes preocupaciones después del 1 de enero.

- NO VAYA A CUALQUIER FIESTA. Es importante saber elegir el lugar y las personas con quienes piensas pasar momentos de diversión. Aléjate de los que muestran conductas de riesgo o son agresivos. Recuerda que el consumo de alcohol puede ser un detonante de graves hechos de violencia.

- PREOCÚPATE POR LOS QUE TE RODEAN. Las fiestas de fin de año no son motivo de felicidad para muchas personas, ya sea porque no tienen dinero, están solas, perdieron a un ser querido, están enfermas o cualquier otro motivo. Por eso las cifras de suicidios aumentan en estas fechas. Así que fíjate bien en las personas a tu alrededor, pues tal vez podrían necesitar tu apoyo emocional, unas palabras de aliento, un abrazo, etc.

- SI TE SIENTES DEPRIMIDO, BUSCA AYUDA. No te aísles, intenta estar acompañado de buenos amigos o familiares. Cuéntale tu problema a alguien de confianza, sal a pasear, recuerda hechos agradables y aleja los que te hacen sentir mal. ¡Regálate algo especial! Si sigues triste, busca ayuda profesional.

- PASA ESTE DÍA CON TU FAMILIA. Los seres queridos son lo más importante, así que dedícales tu tiempo en una fecha tan especial. Lo recordarán siempre y te valorarán más.

- NO ANDES POR LA CALLE MUY TARDE. La inseguridad ciudadana es grande y estar en la vía pública de madrugada es peligroso. Muchos delincuentes salen a robar ebrios y drogados.

- NO ESTÉS CON EL CELULAR EN LA CALLE. Guárdalo, igual que joyas y otros accesorios costosos. Tampoco andes con bastante dinero en los bolsillos.

- NO TE RESISTAS. Si eres víctima de delincuentes, trata de calmarte y no los enfrentes. Entrega lo que se quieren llevar. Lo importante es que se vayan lo más pronto posible sin causar daños físicos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense y ¡Feliz Año Nuevo!