Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una papa a la huancaína con quesito serrano, tallarín rojo de pollo y, para tomar, una jarrita de naranjada. “María, la Policía atrapó en tiempo récord a los asesinos del suboficial Jhonnathan Puga Macedo (40), a quien dispararon a sangre fría para robarle su celular, mientras resguardaba la vivienda de la parlamentaria andina Leslye Lazo, en San Martín de Porres.

Se trata de cinco delincuentes venezolanos, quienes cayeron cuando estaban reunidos con música a todo volumen, drogas y un cuadro del personaje mafioso de ficción Tony Montana, de la película ‘Caracortada’. Lamentablemente, escapó el cabecilla de la banda: Christopher Josehp Fuentes González (24), ‘Josehp’.

Increíblemente, este sujeto había sido capturado el 2 de abril por robar 16 celulares al hilo, pero la Fiscalía lo liberó días después, para que siga robando y matando.

Yo me pregunto: ¿Cuántos policías más o civiles tendrán que morir para empezar a expulsar de nuestro país a los extranjeros delincuentes que se han apoderado de las calles y asolan a los tranquilos vecinos? ¿Esa no fue una de las promesas del presidente Pedro Castillo? ¿Qué hace en la ONU junto a su esposa, que no se pone al frente de la lucha contra la delincuencia común?

Hemos visto con horror que estos maleantes extranjeros se han apoderado a sangre y fuego del negocio de la prostitución callejera en el país. También han incursionado en la industria de la extorsión, las drogas y el sicariato. Si no actuamos ahora, va a ser difícil en el futuro expulsar a esta lacra.

LAS ONG DE SIEMPRE

Y antes de que salten las ONG de siempre, las que defienden los derechos humanos de los asesinos y delincuentes, y no los de los trabajadores honrados, de las víctimas del hampa, les queremos decir que no estamos en contra de los honestos migrantes venezolanos, de esos que han venido a contribuir con la economía nacional desde sus puestos de obreros, vendedores ambulantes, trabajadores del hogar, médicos o ingenieros.

Aquí estamos en contra de los rateros, de los asesinos y extorsionadores. Hace unos días, una mafia hizo estallar una carga de dinamita en la casa de los padres del futbolista Christian Cueva en Trujillo. Aunque su hermano diga que no son extorsionadores, lo más probable es que sí estén siendo aterrorizados para que paguen un cupo, sabiendo el millonario sueldo que recibe el jugador en el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Especialmente, el negocio de la extorsión, que empezó hace unos quince años en Chimbote y Trujillo, se ha extendido a todo el país. Ahora hasta extorsionan a dueños de bodeguitas de barrio, librerías, mototaxistas, colectiveros y cualquiera que tenga una actividad económica.

Y mientras tanto este Gobierno cambia jefes policiales solo porque no lo ayudan a defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre el mandatario de la Nación”. Bien dicho, Gary. Me voy, cuídense

