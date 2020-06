Mi amigo, el fotógrafo Gary, me cuenta que por ahora está llevando su almuerzo al trabajo hasta que vuelva a abrir mi restaurante. Luego se dio un tiempo para comunicarse conmigo vía Zoom. Me divierte hablar con el hombre de prensa porque es una persona culta y me puede contar los avances médicos en la lucha contra el mortal coronavirus , temas políticos y hasta chismes de la farándula.

“María, ahora que va a empezar la segunda fase de la reactivación económica, miles de peruanos que se han quedado en la calle están buscando la manera de reinventarse y poner algún negocio que les permita mantener a sus familias. Esta pandemia va a cambiar muchas cosas, por ello debemos estar abiertos a nuevas ideas y formas de trabajo. Como se dice, cambiar el chip. Muchas cosas que antes funcionaban, ahora ya no serán rentables. El Perú es conocido como la tierra de los emprendedores. Eso no debemos perderlo. Mientras los políticos se pelean, los ciudadanos honrados están luchando para sacar adelante a los suyos. Si deseas comenzar tu propio negocio, toma nota de algunos consejos que dan los expertos: