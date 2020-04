Recuerda que eres capaz de hacer cosas difíciles. Tiene que ver con aceptarse a uno mismo tal como es. Hay que ser consciente de lo que uno vale para no temer a los retos, a los que se debe ver como la oportunidad de demostrar de lo que se es capaz. Los obstáculos hay que superarlos con valentía y decisión.

Sonríe más. Aunque parezca difícil de creer, la importancia de la sonrisa es enorme y mágica, pues tiene efectos psicológicos y fisiológicos positivos. Además, contagiarás el buen ánimo entre las personas que te rodean. Mírate al espejo y sonríe, especialmente en esos días cuando sientas que no hay nada por qué hacerlo. ¡Verás cómo te sentirás mejor!

Dale una oportunidad a las cosas y a las personas . Cuando no se juzga de antemano a las cosas, se tiene una mejor actitud hacia ellas y podrás ver mejor su potencial. Si alguien no se comportó bien contigo en otras ocasiones, dale otra chance. Nadie es completamente malo ni completamente bueno. Y todos tenemos la habilidad de cambiar y ser mejores.

Acepta que no eres perfecto. Todos estamos en un constante proceso de aprendizaje, así que no seas tan duro contigo mismo cuando cometas un error o fracases. Mejor ocúpate en aprender de lo ocurrido y procura no caer en lo mismo la próxima vez.