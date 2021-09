Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo con arrocito graneado, rocoto y, para la sed, una manzanilla calientita. “María, mañana domingo se celebra en el Perú el ‘Día de la Familia’, que es la base de la sociedad, la célula básica del amor.

MIRA ACÁ | Seño María: Alimentos para niños

Su importancia es enorme, pues en ella se forman los ciudadanos del mañana, los que construirán la grandeza del país. Si en una familia no hay valores, amor, respeto ni disciplina, los hijos crecerán mal. Por eso, los padres tenemos una gran responsabilidad. Todo hombre y toda mujer que tengan un hijo están en la obligación de darle el mejor hogar posible, con mucho amor, la mejor educación, los mejores ejemplos. No entiendo a esos hombres que tienen hijos y los abandonan. Algunas frases famosas sobre la familia:

Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos’. Desmond Tutu.

La familia es una de las obras maestras de la naturaleza’. George Santayana.

Lo más importante en el mundo es la familia y el amor’. John Wooden.

Un hogar no es un edificio, ni una calle ni una ciudad; no tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia’. John Boyne.

El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos y ellos por la tuya’. Richard Bach.

Cuando todo se va al infierno, la gente que está a tu lado sin vacilar es tu familia’. Jim Butcher.

La familia puede enfadarte como nadie, pero también es lo que hace que la vida merezca la pena’. Hugh Jackman.

La familia no es algo importante. Lo es todo’. Michael J. Fox.

Esto es parte de lo que es una familia, no solo es amor. Es saber que tu familia estará allí cuidando de ti. Nada más te dará eso. Ni el dinero. Ni la fama. Ni el trabajo’. Mitch Albom.

Mi familia lo es todo. Soy lo que soy gracias a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana… porque me han dado todo. La educación que tengo es gracias a ellos’. Ronaldinho.

Un verdadero hombre ama a su esposa y coloca a su familia como la cosa más importante en la vida. Nada me ha traído más paz y satisfacción en la vida que simplemente ser un buen marido y padre’. Frank Abagnale.

La vida cambia cuando tienes un hijo, cuando tienes tu propia familia. Te tornas más cuidadoso con respecto a lo que haces. No vas a salir hasta tarde, ni vas a ir a las discotecas, ni beber con tus amigos. Vas a estar en casa, cuidando de tu hija, jugando con ella’. Paul Pierce.

Un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre’. Vito Corleone (Marlon Brando) a Johnny Fontane”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR: