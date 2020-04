Mi amigo Gary no me olvida y dice que cuando derrotemos a la pandemia y ya no haya ningún peligro de contagio, vendrá a mi restaurante y lo primero que hará es darme un fuerte abrazo. No saben cómo espero ese momento.

“María, hay un libro titulado ‘Cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león’, que en realidad es un proverbio etíope. Se trata de una obra escrita por el estadounidense Daniel Coyle, quien da una serie de consejos sobre la importancia del trabajo en equipo. La obra subraya que lo más valioso del progreso de las civilizaciones son esas pequeñas conductas que generan pertenencia, confianza y objetivos comunes.

Eso es lo que necesitamos hoy con urgencia, unirnos para luchar juntos contra una pandemia que mantiene en jaque al mundo entero. Lo decía Henry Ford: ‘Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito’. Hay muchas formas de trabajar en equipo para romper la cadena de contagio. Las directivas las están dando el gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo a la evolución de la pandemia.

Conservar el metro y medio de distancia , como mínimo, en las colas de los mercados, supermercados, tiendas, panaderías, bancos y otros lugares.

Salir a la calle solo las veces que sean necesarias para comprar alimentos, medicinas o ir al banco.

Organizarse en casa para salir una sola persona de la familia a la calle para realizar las compras.

Planificar en la familia las actividades del hogar y la distracción, para que niños y adultos, hombres y mujeres, podamos reducir la ansiedad y mantengamos la mente positiva.

No enviar a comprar a la abuela, el abuelo o alguna otra persona de la tercera edad, para que le den atención preferencial. Recordemos que se trata de personas vulnerables.

Lavarnos las manos con agua y jabón todas las veces que regresemos a casa y luego de manipular dinero o las cosas que compremos en la calle.

Echarnos alcohol en gel en las manos todas las veces que sean necesarias.

Papá, mamá y otros miembros de la familia deben explicarles a los niños lo que está pasando, pero sin causarles miedo, indicándoles que debemos unirnos para salir victoriosos.

Mantenernos informados sobre las indicaciones de las autoridades, para actuar de manera apropiada.

No difundir información dudosa y maliciosa como los llamados ‘fakes news’ o falsas noticias, que generan tensión, confusión y miedo”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

iNFOGRAFÍA Trome Coronavirus

