Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un caldo de gallina con huevito duro y harta cebollita china. También por un estofado de pavita y, para tomar, chicha morada. “María, la Comisión de Defensa del Congreso alista una norma para prohibir más de dos personas en una moto lineal, a fin de prevenir los robos y ataques mediante la modalidad de sicariato.

TE VA A INTERESAR: ASALTO A LA DERRAMA MAGISTERIAL

También a los raqueteros que suelen asaltar a los peatones y muchas veces a niños en la calle o las puertas de sus casas. La idea no es nueva. Ya antes se ha querido hacer, con la lógica crítica de los conductores de moto, quienes afirman que también asaltan en autos y mototaxis, y no por eso van a prohibir ese tipo de movilidades.

El tema es complejo y debe ser objeto de debate. Se dice que hay más de tres millones de usuarios de motos en todo el país, que se verían perjudicados por la norma, de ser aprobada primero en el pleno del Congreso y promulgada después por el Gobierno.

EL CASO EN OTROS PAÍSES

Ahora, el tema no solo atañe al Perú. Investigando, encontré que hasta hace algún tiempo, en Guayaquil, Ecuador, el 60 % de los robos se hacían en una moto. Por eso, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de ese país expidió una norma que permitía solo una persona por motocicleta.

Lo mismo ha sucedido en Colombia, de donde proviene la frase ‘te mando la moto’ para amenazar con ser atacado por un sicario.

En febrero pasado, ante la ola de asaltos y robos y la ola de críticas, el Consejo de Ministros aprobó una norma al respecto, que solo desató críticas. Ahora es el mismo Congreso el que retoma la idea. Yo creo que es una manera de combatir el crimen, pero se debería hacer más inteligencia.

Así se derrotó al terrorismo en los ochenta y noventa. Igualmente debería haber más patrullaje en las calles, así sea a pie. ¿Qué hacen los policías internados en las comisarías? Los jefes deberían mandarlos por horas a hacer patrullaje a pie en lugares ‘picantes’.

Y que las labores administrativas las hagan los civiles. No sé por qué preparan agentes en las escuelas, si van a terminar detrás de un escritorio. Y ya es hora de que las cámaras de videovigilancia sirvan realmente para prevenir los atracos y ataques armados y no solo para que graben videos que luego el público verá por la televisión.

Parece fácil tomar la decisión de prohibir pasajeros en la moto, como si eso acabará con los asaltos. De seguro ahora los ladrones irán en dos motos para atracar en las calles, o en autos o hasta en bicicletas. Como dije, hace falta más inteligencia y dar una respuesta más orgánica, en donde estén involucrados la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el serenazgo y las municipalidades.

Hasta ahora no escucho propuestas interesantes de los candidatos a la alcaldía de Lima para enfrentar el problema del hampa en la ciudad capital”. Gary tiene toda la razón. No hagan lo fácil, piensen bien antes de enfrentar un problema. Me voy, cuídense.

MÁS INFORMACIÓN: