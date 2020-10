Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse un chaufita de mariscos con cremas, rocoto y, para la sed, una chicha morada fresquecita. "María, los peruanos nos quedamos dolidos con la injusta derrota de la selección ante Brasil. Nos ganaron solo por la mala fe del árbitro chileno que, de ninguna manera se equivocó en las decisiones que nos perjudicaron, pues todo lo que hizo fue de manera consciente, lo que agrava su responsabilidad. Pero situaciones injustas siempre van a haber en la vida. Al momento de sufrirlas, dan ganas de tirar todo al tacho. Pero esa es la peor decisión. Es fundamental seguir adelante, continuar luchando, no rendirse. Esa es la clave del éxito. Es lo que los psicólogos llaman ser resilientes, que es la capacidad de superar situaciones complicadas y hasta traumáticas, como un accidente o la muerte de un ser querido. Nuestros seleccionados no deben perder de vista el objetivo mayor, que es clasificar al Mundial de Qatar 2022, y por eso deben pelear. La injusticia padecida la noche del último martes en el Estadio Nacional no debe desalentarlos, por el contrario, tiene que motivarlos. La clasificación debe ser el final de esta historia. Igual pasa en los estudios, en el trabajo, en las relaciones con las demás personas. ¡En todo! Hay que levantarse tras una caída y seguir adelante. Te dejo algunas frases para reflexionar:

“El éxito parece ser en buena parte cuestión de perseverar después de que otros hayan abandonado”. William Feather.

“La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso”. George Edward Woodberry.

“Nadie está a salvo de las derrotas, pero es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños, que ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando”. Paulo Coelho.

“Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta”. Henry Ford.

“Para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar, no solo es necesario planear, también debemos creer”. Anatole France.

“El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras”. Confucio.

“Tienes que levantarte cada mañana con determinación si quieres acostarte cada noche con satisfacción”. George Lorimer.

“No hay nada que aprender del éxito (... ). Todo se aprende del fracaso”. David Bowie.

“Pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido pero jamás derrotado”. Ernest Hemingway". ¡Qué buenas frases! Me voy, cuídense.