El Chato Matta me llamó al celular para contarme las últimas.

“María, no sabía nada de mi hermano, el gran Pancholón, pero uno de sus fieles amigos, el suboficial Godito, me dijo: Chatito, estoy preocupado por el ‘Emperador’, no contesta mis llamadas. Me comuniqué con su viejito, ‘Mazamorra’, y me dio su número privado. ‘A ti te lo doy, pese a que Panchito está encerrado en su cuarto y no sale para nada’. Lo llamé y me contó su verdad: ‘Causita, el encierro me está volviendo loco. Ya no doy más. Tú sabes que yo con mi 4 x 4 recorría las noches y madrugadas los salsódromos y demolía hoteles con ‘Las Bebitas’ de La Perla y Ciudad del Pescador.

La cuarentena me está destrozando los nervios, siento ataques de pánico en las noches y me falta la respiración. Hasta sueño que un abogado del Callao, que me tiene envidia y siempre me maletea, me parte con mi Marita. Por eso me desperté sudando y con taquicardia. ‘Mazamorrita’ me llevó al hospital la otra madrugada, con bandera blanca, porque sentía que me moría. Un médico joven, que parece que me conocía, ordenó: ‘Que la enfermera Daisy atienda al señor’.

En eso apareció una hermosura con un pantalón blanco apretadito y un cuerpazo como el de la ‘policía sexy’ Jossmery. Me hizo un masaje en el pecho, en el cuello y sané al toque’. Le propuse a Pancho hacer una videollamada con el doctor ‘Chotillo’ para levantarle el ánimo.