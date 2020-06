El fotógrafo Gary siempre me llama para contarme las últimas vía Zoom. “María, en estos tiempos mucha gente vive en la incertidumbre del futuro, algunos han perdido sus trabajos y están angustiados. Cuando pasa eso siempre me gusta releer historias de éxito, de personas que salieron de la nada cuando todo parecía imposible. Una de las que más me gustaba es la del empresario chino Jack Ma, uno de los hombres más ricos del planeta, con más de 40 mil millones de dólares. Es el creador de Alibaba, el consorcio privado chino dedicado al comercio por internet.

Jack Ma aprendió a hablar inglés desde niño practicando con turistas y, tiempo después, cuando quiso ingresar a la universidad, tardó cuatro años, pues no podía aprobar los exámenes.

Luego de graduarse, se convirtió en maestro universitario de inglés y comercio internacional. Más tarde estudió en una escuela de negocios. Jack Ma surgió de abajo y no paró hasta ser el chino más rico del mundo, mientras que su empresa es el sitio web de compras por internet más grande de su país. Su vida puede ser inspiradora, así que te dejo algunas de sus frases: