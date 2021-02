Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse su estofado de carne con su arroz graneadito, papita amarilla, rocoto molido y su jarra con agüita de cocona. “María, llegué tempranito al diario y me encontré con el legendario periodista ‘El Sonámbulo’.

Estaba preparando una clase por Zoom para sus privilegiados estudiantes de Periodismo. ‘Gary, el caso del trabajador de Prosegur, Lionel Saavedra Pari, que robó un millón y medio de soles y 216 mil dólares de un camión blindado de la compañía en enero del 2019, me parece muy similar al famoso caso del también trabajador de una empresa española de caudales, Dionisio Rodríguez Martín, mundialmente conocido como ‘Dioni’, quien también se robó 1.8 millones de euros en 1989.

Tan famoso fue este caso que el cantante Joaquín Sabina le compuso la canción ‘Con un par’, donde recrea cómo luego del golpe el ladrón fugó a Río de Janeiro. En esa ciudad se hizo una cirugía plástica y se gastó la plata en night clubs, donde decía que era hermano de Julio Iglesias y regalaba plata a montones a las bellas mulatas por falsas caricias.

Cuando lo detuvieron, al igual que al peruano Lionel Saavedra, se había gastado tremenda fortuna. La otra mitad la encontró la policía en un departamento de Madrid.

Pero hay más similitudes. ‘Dioni’, en la empresa de seguridad, trabajaba en el área de los guardaespaldas de ejecutivos, políticos, diplomáticos y famosos, una chamba de las mejor remuneradas y que le daba ‘roce social’, pero por un problema de indisciplina, lo bajaron de puesto, le sacaron el terno y le pusieron el overol de recaudador de caudales.

Esto produjo un gran resentimiento contra la empresa. Algo similar le sucedió al peruano recientemente extraditado. Antes de cometer el robo, fue acusado de la pérdida de cuatro mil dólares, una acusación que acarreó una investigación policial. Este incidente afectó al trabajador y también le hizo acumular resentimiento hacia la empresa de seguridad.

‘Dioni’ se robó el camión de seguridad y luego lo abandonó. El peruano Lío robó el dinero, según las cámaras de videovigilancia, bajo la modalidad de ‘la momia’, es decir, ingresó con polo a la bóveda del camión y salió con casaca bien ‘gordito’, pues tenía el dinero adherido al cuerpo.

El español, como te dije, se fue a disfrutar del carnaval de Río. Saavedra se casó con la mujer de su vida y madre de sus hijas, en una fastuosa fiesta donde botó ‘su casa por la ventana’ o mejor dicho el dinero de Prosegur.

‘Dioni’ purgó cuatro años de cárcel y aprovechó su fama. Sacó un disco, condujo un programa de televisión, animador de night clubs, hasta que al apagarse sus quince minutos de fama volvió a delinquir por estafas.

Lionel Saavedra asegura que ya no tiene el dinero robado, pero la policía no le cree. Lo único seguro es que no tendrá tanta suerte como el ‘Dioni’ español’”. Pucha, qué tales historias cuenta ‘El Sonámbulo’. Me voy, cuídense.