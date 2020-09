Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso chicharrón de pescado con yucas fritas, arrocito blanco, mayonesa, sarsa criolla con ají limo y su jarrita de agua de manzana. “María, algo que me llama la atención es que en estos tiempos algunos hombres y mujeres inician una relación tan rápido como la terminan. Vemos en televisión romances inmaduros, de ‘ocasión’ y peligrosos porque se van a convivir con personas que no se conocen. Una chica que aceptar irse a vivir tan pronto con un tipo al que acaba de conocer puede darse con la sorpresa que es un psicópata. Otros deciden quedarse juntos, a pesar de las peleas y maltratos, hasta que ya no se soportan y buscan huir o ponerle un alto, no siempre de la mejor manera.

A muchos jóvenes les ‘sorprende’ que haya matrimonios felices que duren tanto tiempo. ‘Eso era antes’, dicen. Pero la ternura y felicidad de llegar a viejitos junto a la persona amada, debería ser visto como algo real y posible, si ambos miembros de la pareja ponen de su parte. El respeto debe venir tanto de ella como de él. Los especialistas aconsejan identificar si se vive en una ‘relación tóxica’ y saber salir de ella.