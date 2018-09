Tips para el optimismo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tacu tacu de pallares con un lomo al jugo encima y, para tomar, una manzanilla calientita. “María, estoy harto de las malas noticias. Uno prende la televisión y solo se ven crímenes, asaltos, abusos sexuales, corrupción. Pero no debemos dejar que estas cosas nos malogren la existencia. Es importante tener una actitud positiva para salir adelante no solo por nosotros mismos, sino también por nuestra familia y el país. Hay que dar lo mejor de uno y por ello es fundamental tener una actitud positiva. Algunos consejos de los expertos para lograrlo:



- Relájate y respira profundo. No te preocupes demasiado si algo te salió mal o te sientes un poco triste. Cálmate y concéntrate en la respiración. Los métodos de relajación ayudan a deshacerse de los pensamientos negativos.



- Realiza lo que piensas. Si buscas hacer algo, pero al final terminas haciendo otra cosa, no te sentirás tan bien contigo mismo.

- Mira el lado positivo. En la vida no todos los momentos son buenos. El secreto está en aceptar los hechos que son irremediables sin frustración o con enojo desmedido. Una reacción emotiva descontrolada o negativa, ante un momento duro, es muestra de debilidad y fracaso. Mantente sereno, controla tus emociones.



- No te pongas a comparar. Debes ser tú mismo. Las comparaciones e idealizaciones de cómo deberías ser tú y de cómo deberían ser las cosas, son perjudiciales para tu salud mental y autoestima.

- Vive el presente. Evita pensar demasiado sobre lo que debes hacer en el futuro, pues no podrás disfrutar del hoy.



- Evita darle mucha importancia a los detalles. Si te obsesionas por la perfección, lo más probable es que sufras desilusiones. No olvides que nada es perfecto.

- Muévete. Practica un deporte, haz alguna actividad física, recrea tu mente a través del baile o de un paseo por el parque. Así elevarás tu adrenalina y serotonina, con lo que mejorarás tu optimismo.



- No descuides tu imagen. Si te ves bien, te sentirás bien. Cuidar tu aspecto te hará sentir renovado y te ayudará a romper el círculo cerrado del pesimismo. Cambia de imagen de vez en cuando.

- Dale tu atención a los demás. No puedes creerte el centro del universo. Comienza a centrarte en los demás y recuerda que ayudar al prójimo puede hacerte sentir mejor y más positivo.



- Disfruta del dormir. Mejora la calidad de tu sueño. Dormir bien es una excelente manera de mejorar tu estado de ánimo durante el día. El mal descanso afecta tu humor, te hace sentir cansado e irritable.

- Aliméntate bien. Así mantendrás buena salud, estarás de buen ánimo y podrás producir más”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.