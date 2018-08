Tips para la superación

Mi amigo Gary llegó al restaurante por unos tequeños con salsa de palta y de fondo un sabroso lomo saltado, además de una jarrita de agua de manzana. “María, la vida nos pone muchos retos. Siempre encontramos piedras en el camino, tropezamos y hasta caemos, pero hay que levantarse y seguir para adelante. A muchas personas esto les resulta muy difícil. No pueden salir del problema y se estancan. Es entonces cuando necesitan técnicas de superación personal, el arte de mejorar en cada aspecto en la vida.



Los especialistas afirman que la mejor ayuda es la que el individuo consigue a través de sí mismo. Eso no es otra cosa que superación o desarrollo personal. Se refiere a las cosas que las personas pueden hacer para mejorar su vida en todos sus aspectos, ya sea personal, estudiantil, laboral y hasta sentimental. Se trata de saber cuáles son las debilidades y flaquezas para tratar de trabajar en ellas con la finalidad de reforzarlas o corregirlas. Esto incluye mejorar la actitud ante la vida y ante los demás, así como la salud física y emocional. Mediante este desarrollo paulatino el sujeto podrá alcanzar a tener una vida más satisfactoria. Aquí te dejo algunos consejos para poder superar algunas circunstancias:



- El que no arriesga, no gana. Decídete por realizar acciones que no habías hecho antes, esto siempre y cuando puedas sacarles buen provecho.



- Aprende de tus errores. Nadie es perfecto, admítelo y pide ayuda en caso no sepas cómo solucionar algún problema. Siempre habrá quien te dé una mano.



- Lucha por lo que quieres. No te sientas derrotado si algo no te sale a la primera, siempre habrá más oportunidades para intentarlo.



- Cree en ti. Realiza tus actividades con mucho positivismo, con fe de que lo harás bien y verás los resultados. ¡Tú puedes!



- Acepta las críticas. No siempre las dicen con intención de molestar, al contrario, cuando son constructivas permiten identificar qué es necesario corregir o mejorar.



- Traza metas. Ponte varios objetivos que quieras lograr a corto plazo y otros a largo plazo. Celebra cuando los cumplas.



- Ten planes. No todo sale como uno quiere, plantea posibles situaciones y soluciones para todo tipo de resultado.



- Desea. Es lo que te mantendrá con motivación, todos queremos algo y lo anhelamos con muchas ganas”.



Tiene razón mi amigo Gary, tenemos que aprender cada día más y nunca dejar de superarnos. Me voy contenta, cuídense.