La Seño María: Tips para vivir más

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pollo, presa grande, y su papita a la huancaína. Para calmar la sed, se pidió una jarrita de agua de manzana. “María, como periodista recorro las calles todos los días y hablo con mucha gente. Siempre repito que el bien más preciado es la salud. Una persona con poco dinero pero sana, podrá disfrutar más de la vida que un rico con una enfermedad crónica. De qué te sirve trabajar duro si de un momento a otro descubres que padeces un mal que te matará en poco tiempo.



Hace pocos días se publicó en Trome un informe que revelaba que la diabetes se está convirtiendo en una epidemia en el Perú. Eso se debe a la mala alimentación. Miles mueren a consecuencia de este mal. Otra causa de mortalidad es el cáncer. Muchos acuden al médico cuando la enfermedad está en etapa avanzada y es muy poco lo que se puede hacer por salvarlos. El 95 % de los casos de cáncer tiene cura, solo si son detectados a tiempo y si se sigue un tratamiento.

En Perú, los tipos más recurrentes son de estómago, de cuello uterino, de mama, de próstata y de pulmón. ¿Cómo se previene? Básicamente, con buena alimentación, ejercicios regulares y exámenes periódicos. Los expertos coinciden en que en nuestro país no existe una cultura de prevención. Nos resistimos a acudir al médico y solo lo hacemos cuando nos sentimos realmente mal.



Olvidamos que el cáncer no avisa y solo se declara cuando está avanzado. Ya sea por miedo o falta de dinero, muchos no se hacen exámenes médicos y eso puede ser mortal. Hay que vencer temores y ahorrar dinero para las pruebas que se requieran.

Si gastamos en viajes, ropa, joyas y otros, por qué no invertimos en nuestra salud, que no tiene precio. Llevemos una vida sana, siempre optimistas, con buena alimentación, ejercicios, tiempo adecuado para descansar y dejando de lado el licor, el cigarro y otros vicios. Reitero, de qué sirve tener plata, propiedades y lujos si no hay salud. Estando bien, podremos disfrutar, más tiempo y de mejor forma, de nuestros hijos, nietos y la pareja. Así que, además de los exámenes preventivos, es importante llevar una vida sana. No lo olviden”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.