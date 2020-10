Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un escabeche de pollo con cebolla crocantita, camote, arrocito blanco y, para la sed, un refresco de emoliente con linaza al tiempo. “María, ayer leí en Trome una historia que me llenó de satisfacción. El suboficial de la Policía Nacional Richar Chávez trabaja en el Escuadrón de Emergencia y se ha enfrentado a feroces delincuentes en sus casi treinta años de servicio, pero en sus días de franco se saca el uniforme y da vida al payasito ‘Trampolín’ para sacar una sonrisa a los niños.

‘Soy un policía con alma de payaso. Desde pequeño me di cuenta de que tengo esas dos vocaciones, el servir y hacer reír a los niños me fortalece’, contó. No olviden que los expertos coinciden en que la risa es importante para la salud. Sigmund Freud afirmaba que las carcajadas tienen el poder de liberar al organismo de la energía negativa. Los científicos han descubierto que solo un segundo después de reír, la corteza cerebral libera impulsos eléctricos que impiden el paso de pensamientos negativos. Pero reír también tiene otros beneficios: