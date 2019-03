Siempre al lado de tus hijos

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por unas cachemas fritas con papas nativas doradas, arroz blanco graneadito, ensalada de cebolla y tomate con limón y, para la sed, una jarrita con agua de manzana heladita.



“María, se inicia el año escolar en casi todo el Perú y es fundamental que los padres estén al lado de sus hijos, apoyándolos e interesándose no solo en sus estudios, sino también protegiéndolos de los numerosos peligros a los que están expuestos: El bullying en persona o el cibernético, la venta de drogas, el acoso sexual, la ludopatía, la discriminación por motivos tan distintos como la raza, sexo, apariencia, lugar de origen o hasta por la forma de hablar. Hay que recordar que muchos chicos no cuentan sus problemas porque sienten vergüenza o no tienen la suficiente confianza con sus padres. Sean niños o adolescentes, atraviesan una etapa en la que su personalidad no está definida, y sienten muchos temores e inseguridades por su falta de experiencia, así que no podemos esperar que reaccionen como pensamos que deberían hacerlo, con la madurez de un adulto.

Se equivocarán en todo momento, pero para eso están los padres, para guiarlos, enseñarles y corregirlos con paciencia, respeto y mucho amor. En ningún hogar debería haber gritos ni golpes. Claro que es difícil controlarse cuando los hijos desobedecen o se portan mal, pero es ahí que los padres deben demostrar inteligencia emocional para paliar sus reacciones. Es increíble ese caso de ese salvaje que atacó a su pequeño de solo 6 años y se excusa diciendo que estaba ‘mareado’. Ese daño que le ha hecho al chico le quedará como una marca de por vida. Si padre o madre pierden el control, se desesperan y gritan para que sus hijos obedezcan, entonces cometieron un error. Algunos consejos para los padres: