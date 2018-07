Mi amigo Gary llegó al restaurante por un jugoso plato de sudado de pescado acompañado de arroz, papa y su choclito, además su emoliente tibiecito.



“María, estamos en nuestro mes de aniversario, no falta casi nada para el 28 Julio y los símbolos patrios adornan las casas, colegios e instituciones públicas. Muchas personas ya llevan un pin de la bandera, la escarapela o el escudo nacional en sus prendas. En los colegios y otras instituciones cantan con orgullo nuestro himno nacional. Hay fervor patriótico, a pesar de los actos de corrupción dejados al descubierto por los audios. Los peruanos amamos a nuestro Perú.

Nuestros símbolos patrios representan 196 largos años de independencia , casi dos siglos de historia, de episodios gloriosos, fracasos y resurgimiento. Nos ayudan a identificarnos con nuestro país, con sus costumbres y tradiciones, con su gente. En un mundo globalizado, lleno de mezclas culturales, no podemos olvidar nuestros orígenes, el legado de nuestros ancestros, todo eso que nos da identidad.



Existen diferentes teorías sobre el origen del color de nuestra bandera. La más famosa es esa que dice que un grupo de parihuanas que vio el general José de San Martín eran de color blanco en el medio y rojo a los costados. Algunos afirman que don José tomó los colores de Argentina y Chile, países del Ejército Libertador. También afirman que es blanca por la pureza de sentimientos y roja por la sangre derramada por nuestros héroes y mártires.

Poco después de que el libertador proclamara nuestra Independencia en 1821 , realizó un concurso para elegir el himno con el nombre de ‘Marcha Nacional del Perú’ . Fueron siete composiciones que entraron en disputa y finalmente se decidió por adaptar la musicalización de José Bernardo Alcedo .



Las letras fueron compuestas por José de la Torre Ugarte y fue Rosa Merino quien las interpretó por primera vez. Nuestro escudo está compuesto por tres elementos: la vicuña, que representa al reino animal; el árbol de la quina, al reino vegetal; y la cornucopia, a las riquezas de nuestro país.

La escarapela no es un símbolo patrio oficial porque no está en el decreto de ley, pero sigue siendo un distintivo que llevamos con vistosidad en el pecho. Estamos por cumplir 197 años de independencia y libertad, muy cerca del esperado Bicentenario . Vivimos en un país hermoso y maravilloso, debemos sentirnos orgullosos de su historia, su cultura, sus héroes, sus riquezas naturales y todo lo que encierra este país que nos vio nacer. ¡Viva el Perú!”.



Tiene razón mi amigo Gary, yo ya me puse mi escarapela. Me voy, cuídense.