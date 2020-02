El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un rico plato de cau cau con arrocito blanco, rocotito molido y una jarrita con agua de manzana heladita. “María, cuánta violencia se vive en muchos hogares, desde peleas, insultos y sumisiones hasta casos de padres abusivos, pegalones y de hijos psicópatas, capaces de matar de la forma más salvaje y sin el menor arrepentimiento. El caso de la estudiante y madre Solsiret Rodríguez Aybar no deja de sorprenderme pese a que soy un curtido hombre de prensa que tiene alis en este oficio y creo haber visto de todo. ¿En qué mente puede haber tanta ferocidad para matar y descuartizar sin piedad? El destacado médico psiquiatra Carlos Bromley señala que en familias bien constituidas no hay psicópatas. En prevención, nos indica lo siguiente:

Las mentes criminales se forman desde la infancia, en el seno familiar y con influencia de la sociedad. Hay hogares que forman mal a sus hijos al ser muy permisivos, darles todo y no involucrarse en sus problemas.

Reflexione si en su hogar hay ausencia, abandono emocional, falta de comunicación. Hay padres que recién al notar que están perdiendo el control, quieren imponer disciplina, fijar horarios, prevenir excesos. Los chicos se rebelan, acumulan resentimientos, se tornan irritables, violentos y pueden acabar en un parricidio.

La conducta antisocial se puede notar desde niños: Si hay crueldad con las mascotas, piromanía y enuresis (no controla la orina o dejó de controlarla). Si tiende a golpear o fastidiar a otros, a mentir, manipular o robar.

Mamá, papá: Dediquen tiempo a sus hijos, reúnanse en familia, no los dejen horas en los videojuegos. ¿Sabe si es víctima o es propiciador del bullying?, ¿sabe si se siente enamorado, dónde viven sus amiguitos y quiénes son sus padres, qué programa de televisión ve? También recomendó:

Antes de brindarle su amistad a alguien mira primero cómo se comporta y la forma en que actúa con otras personas.

Si piensas iniciar un romance con alguien, indaga un poco con sus amistades o su entorno sobre su comportamiento.

Si no estás interesada en una relación sentimental, sé tajante y pide ayuda a las autoridades si es necesario”. Pucha, Gary tiene razón. No podemos bajar la guardia, tenemos que estar muy atentas y alejar a esas personas de nuestras vidas. Me voy, cuídense.