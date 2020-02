Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un delicioso pollito al maní, con papa amarilla, arrocito blanco y su toque de rocotito molido. Para calmar la sed, pidió una jarrita de limonada con hierba buena heladita. “María, mañana es el ‘Día de San Valentín’, y aunque muchos dicen que se ha vuelto algo muy comercial, lo cierto es que hay tendencia -según refieren los especialistas- a que cada vez haya más solteros. Según cifras oficiales, en Lima, la soltería es el estado civil que predomina (31%) y en el Perú más de 5 millones, mayores de 18 años de edad, están solteros, especialmente hombres. Esto, inclusive, sin contabiizar a los que figuran como convivientes.

La psicóloga clínica Juliana Sequera señaló en Trome que ‘ser soltero se está volviendo una tendencia más global y cada vez son menos los matrimonios y mayores los divorcios. Pero una cosa es ser soltero y otra solitario’. Explicó que hay mucha presión social por casarse y tener hijos, pero que tener pareja ‘es opción, no una obligación’ y es ‘preferible ser soltero por elección que divorciado por frustración’.

Los solteros por elección deciden por voluntad no tener pareja o compromiso y centran su vida en sus sueños, metas, lo profesional, académico, viajar u otras prioridades y así se sienten realizados. Aclara ‘no es que carezcan de habilidades para relacionarse, que no sepan amar o estén carentes de amor. Tampoco que no puedan ser buenos papás o mamás. No tienen prisa por tener pareja ni se niegan si aparece’.

Otros son los solteros solitarios, con vacío emocional, que añoran pareja y no saben por qué no la tienen. Algunos van de relación en relación o entran en relaciones de ‘amigos con derechos’, sin proyectarse por miedo al compromiso y al fracaso amoroso.

Aseguró que los solteros sí pueden ser felices y son los que no tienen malestar emocional, sentimental ni reclamo hacia sí mismos ni a la vida. Y al acercarse fechas como ‘14 de febrero’, aconsejó no deprimirse:

*La felicidad está dentro de uno (aceptándose, desarrollándose) y así también ‘contagia’.

*Festeje el amor universal y a sí mismo. ‘San Valentin’ no solo es besos de amor sino alegría, amistad.

*No se necesita de otro para ‘estar completo’.

*No se sienta mal si alguien no le da un detalle. Mímese, regálese algo que le haga sentir bien: un día de spa o sauna, una prenda, libro u otro.

*Conéctese con su presente. Si está superando un desamor, no pierda tiempo viendo fotos de su ex.

*Comparta con amigos. Verá que más de uno está soltero y hasta sin planes estos días.

*Si está todo lleno, organice algo en casa.

Gary tiene razón, pasemos bonito este día ‘del amor y la amistad’.

Me voy, cuídense.