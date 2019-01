El fotógrafo Gary llegó al restaurante por sus tallarines al pesto con su tremendo churrasco a la inglesa y una jarra de maracuyá heladita. “María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con el mítico periodista de Policiales, ‘El Sonámbulo’ y me dijo: ‘Gary, ya terminé mis crónicas y ahora estoy preparando mi charla para mis estudiantes de periodismo. Se acomodaron en la sala de conferencias y el curtido periodista empezó a disertar sobre dos películas clásicas del periodismo.

EL PERIÓDICO (1994): Esta película, dirigida por Ron Howard, se ha convertido de culto para los amantes del género y los periodistas antiguos. La cinta tiene un reparto de lujo: Michael Keaton, Glenn Close (ganadora del Oscar), Marisa Tomei, y el extraordinario Robert Duvall. La historia es trepidante, pues todo sucede en 24 horas, en la vida de un experimentado editor del diario ‘The New York Sun’, Henry Hackett (Keaton), quien es un talentoso profesional y ama su trabajo, pero siente que su sueldo no refleja todo lo que da por el diario, donde casi no ve a su esposa Martha (Tomei), que también es periodista, pero está de licencia por embarazo.

Está disgustado porque el mejor diario del país ‘The New York Sentinel’ lo quiere contratar como segundo editor con un sueldazo y su esposa lo presiona para que acepte la oferta, pero él tiene la camiseta del ‘Sun’. Para aguarle más su ambiente laboral, el dueño del diario tiene problemas financieros y delega a la editora adjunta Alicia Clark (Close) a hacer el trabajo sucio y reducir la planilla de los periodistas con despidos injustos. En esa atmósfera negativa, una noticia remece la ciudad: ‘Dos empresarios blancos fueron asesinados en Brooklyn y la policía culpa a dos jóvenes negros que son crucificados por la prensa y exigen la pena de muerte’. Para un ‘tigre’ como Hackett, algo no cuadra y decide lanzarse a investigar a fondo el caso. El resultado es increíble y no lo puedo contar. Moraleja: los problemas económicos o personales de los periodistas no son excusa para dejar de hacer buen periodismo.

THE POST (2017): El director Steven Spielberg nos muestra una historia verdadera. De cómo la dueña del diario ‘The Washington Post’, Katharine Graham (Meryl Streep) y sus periodistas, encabezados por Ben Bradlee (Tom Hank), se enfrentaron a todo el siniestro aparato del gobierno de Richard Nixon en aquel 1971, cuando descubren papeles clasificados del Pentágono, que demostraban las terribles mentiras que los sucesivos gobiernos le hicieron creer al país sobre el estado de la guerra de Vietnam, que al final perdieron dejando un saldo de miles de jóvenes norteamericanos muertos absurdamente.

Enterado Nixon de los planes del ‘Post’, inicia una serie de presiones económicas primero y luego, abiertamente judiciales, con amenazas de cerrar el diario y meter a la cárcel a los periodistas. La respuesta de Graham, gran amiga de los hombres más poderosos del país aliados de Nixon, fue publicarlos. El juicio tuvo un veredicto histórico para los periodistas. Cuando ‘El Sonámbulo’ acabó, los muchachos se fueron volando a buscar ambas películas a ‘Polvos Azules’”. Pucha, ese señor ‘El Sonámbulo’ es todo un maestro. Me voy, cuídense.