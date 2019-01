El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso escabeche de bonito con su pan baguette en rodajas, huevo duro, aceituna y harto juguito. Y para tomar, una jarrita con agua de manzana. “María, llegué a la Redacción tempranito y me encontré con el legendario periodista de Policiales, ‘El Sonámbulo’. ‘Gary -me dijo- me llamó mi amigo el general. Tú sabes que yo tengo tantos años en este oficio, que a muchos generales los he conocido cuando eran alfereces y trabajaban en comisarías de provincias y así fueron ascendiendo. Son ellos a los que busco cuando quiero hacer una investigación’.

La verdad es que si el experimentado periodista hubiera querido, hoy sería jefe de Policiales o editor, pero él dice: ‘Yo siempre seré un periodista de calle, me moriría en un escritorio todo el tiempo. Eso sí, que me den sueldo de jefe, es lo justo’. El general me contó que al interior de la Policía hay un ambiente de descontento generalizado, porque le dieron siete meses de prisión preventiva a un efectivo que en Piura abatió a un delincuente en un operativo por un asalto, lo que lógicamente ha indignado a todos.

La víctima tenía antecedentes y fue sorprendida en flagrancia. Pero el ¡fiscal pidió cárcel para el custodio y para el cómplice del asaltante fallecido, comparecencia, o sea lo dejó libre! ‘Sonámbulo’, eso no es justicia. Recuerdo que en los años ochenta yo era alférez de comisaría y con el valeroso mayor a cargo recibimos información que el temible ‘Loco Vicharra’ se había escondido en una casa de Maranga y estaba armado hasta los dientes. Él se había escapado de Lurigancho en la espectacular fuga de ‘Los doce del patíbulo’ con el ‘Oso Taipe’, ‘Django’ y ‘Perro Rabioso’.

Varios murieron resistiendo la recaptura, pero el ‘Loco Vicharra’ ya había eludido un cerco disparando a matar a los policías. Esa vez también nos recibió con una lluvia de balas. O era él o nosotros. Al final murió en su ley. Me parece que algunos jueces y fiscales protegen más a los delincuentes que a los policías. Ellos olvidan que nosotros también tenemos familia y hemos estudiado y preparado operativamente para enfrentar a la delincuencia, que pone en peligro a los ciudadanos honrados.

¿Qué es lo que quieren? ¿Que nos dejemos matar? ¿Que salgamos a la calle sin armas o que no disparemos cuando los delincuentes tienen hasta chalecos antibalas y granadas?’. ‘El Sonámbulo’ dio una pitada a su puro cubano y acotó: ‘El general tiene razón, lo que más me preocupa es que este agente, en un penal para delincuentes comunes, termine asesinado por alguno de los compinches del hampón muerto. Por eso es urgente que se revierta esa decisión del juez y se le dé su inmediata libertad’”. Pucha, todo el país está en contra de ese absurdo fallo del juez de Piura. Me voy indignada, cuídense.