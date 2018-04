‘El Sonámbulo’ y sus alumnos

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un poderoso sancochado con carne de res, pollo, choclo, papa, col y su choricito que le da un rico sabor. También se pidió una jarrita de hierbaluisa caliente para bajar la grasita. “María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con el legendario periodista de policiales, ‘El Sonámbulo’. Mi amigo recibe con frecuencia la visita de estudiantes de Periodismo. ‘Gary -me contó- me han propuesto dar clases en dos facultades de Periodismo. Lo estoy pensando. Eso sí, me gusta recibir a grupos de alumnos que sí tienen vocación por el oficio y desean aprender y escuchar las enseñanzas que un periodista con experiencia les puede ofrecer. Con ellos me siento motivado y les recomiendo libros y buenas películas. La semana pasada vimos ‘El silencio de los inocentes’, dirigida por Jonathan Demme, ganador del Óscar a mejor director y a la mejor película y, por supuesto, también al mejor actor con Anthony Hopkins, como Hannibal, el ‘caníbal’, a quien le encantaba después de asesinar a sus víctimas extraerles las vísceras y comérselas a la parrilla con vino Chianti.

Jodie Foster, también ganadora de una estatuilla, interpretó a Clarice Starling, la valiente estudiante de la academia del FBI encargada de convencer al encarcelado doctor Lecter de que la ayude a atrapar a un sanguinario asesino en serie que se hace llamar ‘Buffalo Bill’. Luego, les leí partes del libro porque ellos deben saber que los textos te presentan historias que no llegas a ver en la pantalla, y a veces, son un verdadero deleite y te enteras de cosas novedosas de los personajes, algo que no te aportará la película, por más buena que sea, como ‘El padrino’. La novela de Thomas Harris es en realidad la segunda de una trilogía, pues primero publicó ‘Dragón rojo’, donde por primera vez aparece el personaje del psiquiátrico de Baltimore, Hannibal Lecter, mientras que la tercera es ‘Hannibal’, donde el brillante científico huye de la justicia hacia Florencia, Italia, y vuelve a hacer de las suyas y busca a su captora, Clarice Starling’. ‘El Sonámbulo’ les dio una clase sobre las novelas de Thomas Harris, a quien tuvo oportunidad de conocer cuando viajó a Virginia a un curso para periodistas policiales de varios países de América Latina. Allí, uno de los expositores fue justamente Thomas Harris, y ‘El Sonámbulo’ y Jorge ‘Negro’ Salazar lo invitaron a cenar. Fue una noche especial, pues ‘Coco’ hablaba perfectamente el inglés, era un sibarita y entró en toda una tertulia con Harris sobre los deliciosos platillos que preparaba Lecter con cerebros y menudencias humanas”. Pucha, ese señor Sonámbulo es un gran periodista y sabe de un montón de temas. Esa película sí la vi, es muy buena. Me voy, cuídense.

