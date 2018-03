'Sonámbulo' y los mafiosos

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rica papa a la huancaína, unos tallarines rojos con su presa grande de pollo y una jarrita de limonada. “ María, llegué temprano a la redacción y me encontré con el legendario periodista de policiales, el ‘Sonámbulo’. Estaba rodeado de un grupo de universitarios que lo visitan una vez al mes para que les dé charlas sobre periodismo, pero sobre todo para que les cuente los grandes casos que le tocó cubrir en la época de oro del periodismo policial, junto a su inseparable amigo, el periodista y escritor Jorge ‘Coco’ Salazar, el querido ‘Negro’, autor del célebre libro ‘La medianoche del japonés’. Pero también lo visitan para que les hable de libros, de novelas policiales que lo han impactado y sobre películas. Esta vez les estaba dando una charla sobre ‘Los mafiosos más recordados del cine’. Claro, en su computadora ponía las escenas más impactantes, para que la charla sea más didáctica. “Chicos –dijo serio– de lejos el mafioso más inolvidable y emblemático del cine es Vito Corleone, encarnado extraordinariamente por Marlon Brando en ‘El Padrino’ el filme de Francis Ford Coppola de 1972.



El Don es temido y admirado por las cinco grandes familias de Nueva York. Tiene a lugartenientes fieles y a un feroz asesino como Luca Brasi. Pero el Don está en contra del tráfico de drogas y por eso lo acribillan. El segundo es más reciente, ‘Caracortada’ (1983), dirigido por Brian De Palma y caracterizado por Al Pacino. Tony Montana es un asesino psicópata cubano que llegó a Miami con los miles de inmigrantes que escaparon por el puerto de Mariel de la Cuba comunista de Fidel Castro. El sanguinario Tony, junto a su amigo Many, trabajan para el narcotraficante Frank López, quien tiene una esposa bellísima, una chica americana, Elvira, que desprecia a Montana. Al final, López traiciona a Tony y este lo mata y se queda con su mujer y se convierte en el mayor mafioso de Miami, pero subió tan alto que su caída fue estrepitosa. En el tercer lugar, ‘John Dillinger’ fue el enemigo público número uno de los Estados Unidos a inicios de los años treinta. Michael Mann dirigió esta película en 2009, que volvió asesino a un ‘niño bueno’ de Hollywood, Johnny Deep. Dillinger fue cosido a balazos a la salida de un cine donde había ido con una de sus amantes, que trabajaba para una ‘mami’. La vieja lo delató para que no la deporten a Europa Oriental, desde donde había llegado de ilegal”. El ‘Sonámbulo’ miró su reloj y ya se le había hecho tarde. Muchachos, la próxima semana seguimos, me faltan varias como ‘Buenos muchachos’,‘Los infiltrados’, ‘Los intocables’”.



Pucha, ese señor ‘Sonámbulo’ es un gran periodista y maestro. Me voy, cuídense.