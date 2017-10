Steve Jobs y sus reglas para convertirte en todo un ‘tigre’ de los negocios

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un plato grande de chanfainita con arrocito blanco, rocotito molido y una jarra de cebada al tiempo.



“María, el tiempo se pasa volando. Ya estamos en octubre y veo en la televisión algunos comerciales anunciando la campaña navideña. Parece mentira, pero el 2017 está pasando como un huracán, de esos que azotan el Caribe. En esta época del año, muchas amas de casa, empleados y estudiantes tienen el deseo de emprender un negocio propio o hacer algo extra para llevar más dinero a casa.



Pero no es fácil. Aparte de lo difícil que es tomar la decisión de comenzar de nuevo, está el ‘cómo hacer para que todo no termine en fracaso’. Steve Jobs, el fundador de Apple, revolucionó el mundo con sus innovaciones y llevó a su empresa a ser líder con sus productos únicos, como el iPod. Él tenía sus propias reglas de éxito:



Lección de Marketing de Steve Jobs // Consejos y Estrategias

* ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Crea tu propia fuente de trabajo. Haz estudios de mercado, encuentra una necesidad insatisfecha del cliente y esfuérzate día a día por sacar adelante tu idea de negocio.



* SER APASIONADO EN EL TRABAJO: Es indispensable si quieres triunfar en los negocios. Pero para serlo es fundamental que te guste lo que haces. Solo así podrás dedicarle tiempo y esfuerzo y vencer las dificultades que se presenten.



* ESFUÉRZATE AL MÁXIMO: No vale rendirse ante los obstáculos, hay que dedicarle tiempo y constancia a tu negocio. Al final, saborearás tu recompensa.



* PIDE OPINIONES: Cada opinión te aportará algo valioso, comparte tus ideas con otras personas, sobre todo con aquellas que serán tus clientes.



* APRENDE SIEMPRE: Escuchar a la gente te permitirá aprender. Todo el mundo tiene algo que decir, no solo los clientes, también los socios, competidores, proveedores. Aprende de sus puntos de vista.



* CONOCE A TU EQUIPO: Es fundamental darse el tiempo para conocer a las personas con quienes laboras, y así lograr que todos coincidan en una misma visión. Observa bien a las personas que quieren trabajar contigo, pues están entrando a tu casa.



* SÉ AGRADECIDO: Debes ser consciente de que sin el apoyo de los demás, tus proyectos pueden quedarse en el camino. Reconoce su esfuerzo.



* FORTALEZAS Y DEBILIDADES: Antes de lanzar un producto o servicio nuevo, hay que conocer los pros y contras. Para eliminar las debilidades, primero hay que conocerlas.



* SER DIFERENTE: Hay que marcar la diferencia en los negocios y para eso hay que pensar de forma distinta. Steve Jobs se caracterizó por sus ideas innovadoras, por pensar en productos diseñados para el futuro”. Qué buenos consejos de ese señor Jobs, lástima que se murió joven. Me voy, cuídense.

