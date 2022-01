Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por sus tallarines rojos con papa a la huancaína, chilcano de pescado y, para tomar, cebadita helada. “María, me fui a hacer las compras de la semana al mercado y casi me da un infarto. Todas las cosas han subido. De a poquitos, pero se han elevado y la plata no alcanza. He tenido que hacer malabares a fin de comprar carnes, verduras y frutas para mis chiquitines. Como ya están más grandecitos, comen más y hasta piden repetición en el almuerzo.

Ahora tengo que hacer sobretiempo y buscármelas porque mi anterior presupuesto está al debe. Lo que más preocupa es que no se oye nada en el Gobierno para aliviar las penurias de los trabajadores, pero para darles contratos millonarios a los empresarios amigos del régimen, sí. Para darles chamba a los aliados del regimen y al partido en el poder, con sueldazos de miles de soles, ahí sí que no se demoran.

En las mañanas mi esposa me cuadra porque le doy un sol para el pan y solo le dan cuatro panes. Ahora mínimo gasto dos soles en ese alimento. Hasta hace solo un año con un sol me bastaba. Y eso que ahora los panes son puro hueco, inflados. En mis épocas de chiquititud, los panes francés y tolete, que comía el pueblo, tenían un peso oficial y eran grandazos y con harta yema. Eran un manjar de los dioses con mantequilla, queso fresco o torrejitas que hacía mi mamá. Y todo remojado con leche pura de vaca, aquella a la que le salía nata en la superficie. Ah, tiempos aquellos que no volverán. Aun así me esfuerzo para darles lo mejor a mis hijitos, pero cada día está peor.

Con mi esposa nos ponemos todas las semanas a ver las ofertas para ahorrar unos cuantos soles. Pero hasta el pasaje en los buses ha subido. Hace tiempo los cobradores decretaron la muerte de la ‘china’, la moneda de 50 céntimos que uno pagaba para ir a una distancia corta. Ahora no aceptan menos de un sol así sea para ir a una cuadra.

Ya los quiero ver a los papitos cuando empiece el año escolar de forma presencial. Entre la movilidad, uniformes, zapatos, equipo de educación física, útiles, libros y pensiones, muchos van a pensar en serio en vender un riñón para pagar la cuenta. Miles aún tienen la deuda de las compras navideñas y de Año Nuevo. La tarjeta de crédito no aguanta todo. Esperamos que este año mejore, haya más inversión y el Gobierno se ponga las pilas y, de verdad, desde el presidente hasta los ministros y funcionarios, combatan la corrupción con todas las fuerzas. Esos rateros de terno y corbata roban más que nadie”. Pucha, mi amigo tiene razón, Me voy, cuídense.