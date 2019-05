El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su carapulcra chinchana con carne de res, chancho y gallina, y una jarra de chicha morada al tiempo. “María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con ‘El Sonámbulo’, el legendario periodista de Policiales.



Estaba en la sala de reuniones chequeando el Blu-ray para pasarles un filme a sus alumnos de Periodismo. 'Gary, tú sabes que las películas carcelarias siempre han tenido éxito en los cines, porque a la gente le gusta ver situaciones desconocidas, que nunca han vivido ni esperan vivir en sus vidas. Pero hay una película carcelaria que hoy celebra veinticinco años de estrenada'.



SUEÑO DE FUGA (1994): Los actores todavía no eran megaestrellas, como hoy: Morgan Freeman y Tim Robbins los dos amigos convictos, uno blanco, otro negro. Uno rico y otro pobre, uno inocente y otro culpable. Ellis Boyd Redding (‘Red’), el negro que narra también la historia en off, y Andrew ‘Andy’ Dufresne, un vicepresidente de un banco que fue acusado de matar a su esposa y su amante, crímenes que en verdad no cometió. En esas dos horas y 22 minutos que dura el filme vemos la historia de amistad y esperanza de dos convictos a cadena perpetua.



Basado en un relato del prolífico escritor de novelas de misterio Stephen King, la cinta pasó inadvertida en las salas de cine aquel año 1994. Pero en 1995 curiosamente obtuvo 7 nominaciones al Óscar. A pesar de no ganar ninguna -Forrest Gump arrasó con los premios-, la compañía lanzó en formato VHS más de trescientas mil copias al mercado que se agotaron en pocos días. A partir de allí se produjo el éxito de la película al ser programada una vez al mes en la televisión, al menos durante diez años.



El año pasado el ‘Hollywood Reporter’, un diario especializado, hizo una encuesta entre 400 personajes de la industria del espectáculo para conocer las diez mejores películas de todos los tiempos. Increíblemente ‘Sueño de fuga’ ocupó el cuarto lugar, detrás de ‘El Padrino’, ‘El Mago de Oz’ y el ‘Ciudadano Kane’ de Orson Welles.



El argumento es clásico, el preso rico, joven, blanco cae a una prisión donde el alcaide es corrupto y el jefe de los guardias es un psicópata que manda a sus subordinados a masacrar a los presos y, para colmo, los obligan a realizar trabajos forzados para beneficiarse económicamente. Gracias a su talento como consejero de inversiones de los guardias, el director de la cárcel lo emplea como su administrador. Mientras trabaja para él, crea cuentas con un nombre ficticio, esperando algún día fugar y vivir en México frente al mar. Su amigo ‘Red’ lo escucha, pero no cree que pueda lograrlo. Cuando un preso joven, venido de otro penal, llega a la cárcel, este le dice que sabe quién mató a su esposa y amante. No les cuento todo, mejor véanla’. Cuando terminó la charla, los alumnos, encabezados por la ‘Chica bonita de lentes’ y el ‘Gordito preguntón’ se fueron corriendo a comprar la película a ‘Polvos Azules”. Pucha, ese señor ‘El Sonámbulo’ es un maestro. Me voy, cuídense.