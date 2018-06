¿Cómo superar un fracaso?

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una deliciosa carapulcra chinchana con sopa seca, carne de chancho y gallina y, para tomar, un emoliente calientito. “María, los peruanos esperamos cerca de cuarenta años para ver a la selección jugar un Mundial y tanta era la expectativa que miles de compatriotas atravesaron medio mundo para verla en Rusia. Había confianza en que el debut ante Dinamarca sería con un triunfo. Sobre todo porque el equipo tiene buen toque, garra, juego colectivo y, además, estaba invicto en quince encuentros. Por eso, fue doloroso perder. Muchos niños lloraron de pena e impotencia, renegaban y culpaban a Cueva por haber errado el penal. Pero creo que de las situaciones negativas, y no me refiero solo al fútbol, sino a todo en la vida, siempre se deben extraer enseñanzas. Una de las primeras es que un traspié no puede desmoronarte, sumirte en la tristeza o el desánimo. Claro que es normal apenarse, sentir incluso cólera, pero hay que hacer un esfuerzo por sobreponerse cuanto antes. Algunos consejos para superar los fracasos:

- Los errores enseñan. Cada vez que cometas uno, aprende todo lo que puedas de él para estar mejor preparado para la próxima. Trata de anotar cinco cosas que aprendiste de tu último revés.



- No te quedes en tus fallos. Luego de aprender de ellos, sigue adelante. No insistas en el pasado.



- No temas volver a intentarlo. Que tu última equivocación no te impida alcanzar tus metas. Al aprender de tus desaciertos, estarás más preparado para ganar.

- No le des demasiada importancia. Muchas veces fallar no es tan malo como creemos al principio. Piénsalo.



- Cree en ti. Si te equivocaste antes, no significa que volverás a hacerlo. Recuerda que ‘quien nada arriesga, nada gana’. Mantener una actitud positiva y dar lo máximo de ti puede ser la mejor forma de lograr tus objetivos.



- Rodéate de gente positiva. Júntate con personas que lograron lo que quieres hacer. Aprende cómo otros superaron sus yerros. ‘Para alcanzar el éxito se requiere de tres cosas: voluntad, valor y decisión’.

- Infórmate, lee. Consigue un libro del tema que te preocupa, o mejor, haz una lista de todos aquellos textos de los que puedes aprender y léelos.



- Las caídas son parte del aprendizaje, porque llegan a enseñar si analizas sus causas y quieres sacar provecho de ellas. El éxito es el resultado de la preparación, del trabajo duro y de sacar lecciones de los fracasos.



- Utiliza el miedo. Conquista tus dudas y temores y empléalos como la fuerza que te impulse a seguir adelante”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.