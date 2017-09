Teófilo ‘Nene’ Cubillas y Mendocha

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un puré de papas con su churrasco a la inglesa, arroz blanco graneadito, ensalada de tomate con lechuga, ajicito molido y una manzanilla al tiempo. “María, llegó a la Redacción elegantemente vestido, el gran periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. ‘Gary, después de campeonar en la Copa América 1975, visitaron mi oficina de Sono Radio el querido mundialista Teófilo ‘Nene’ Cubillas, acompañado de José Velásquez, que lucía patillas enormes, y el ‘Chiquillo’ Jaime Duarte. Reluciendo sus dientes de niño, me dijo: ‘Somos el Comité Blanquiazul, estamos organizando la chocolatada Navidad del Niño Aliancista. ¿Nos pueden donar villancicos?’.



Con mi alma crema, le di toda la colección y nuestro ‘Disco de oro’, ‘Perú Campeón’, el himno de la afición. Abrazado con los obreros, contó: ‘Me inicié en los polvorientos campos de mi barrio, Puente Piedra, con la camiseta del Huracán Boys. Ahí, después de ganarle a los infantiles de Alianza Lima, se acercó un dirigente y me llevó a Matute’. Creció en un humilde hogar, con padres estrictos, y de joven estudió Contabilidad en la Universidad Villarreal. Dotado de una exquisita técnica, brilló en el Basel de Suiza y fue goleador en el Porto de Portugal.



Jugando en los Strikers de Estados Unidos, vino de vacaciones y lo visité en el hotel ‘Sheraton’. Le llevé turrón de ‘Doña Pepa’ y fuimos ¡a jugar un partido de fulbito! en el Oratorio Salesiano de Breña, a beneficio de un comedor popular. Por su sencillez y carisma, atraía miradas de las vecinas y el asedio de peloteros. Comiendo una deliciosa pollada, rememoró la hazaña de la clasificación a México 70. Me regaló la revista argentina ‘El Gráfico’ donde Rendo, el talentoso ‘albiceleste’, confesó: ‘Lloramos mucho en el vestuario, luego caminé solo, muy lejos, desde el estadio hasta mi casa en Pompeya’.



Al salir, el Mejor Jugador Joven de los Mundiales, después del ‘Rey Pelé’, según FIFA, obsequió sus zapatillas y maletín Adidas a un veterano lavador de carros. Jamás vi tomar licor, ni fumar a nuestro goleador. Formó una familia, feliz de la vida, amando a su bella esposa Betty Collazos. Es el futbolista peruano más universal. Ahora, el fantasma del 69 sobrevuela la mítica ‘Bombonera’ y que suene fuerte el ¡Arriba Perú!”. Pucha, el señor Malcom conoce a todos los famosos, del arte y del deporte, con los que tiene fotografías para demostrarlo. Me voy, cuídense.



Teófilo Cubillas, el gran referente del fútbol peruano.

