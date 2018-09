"Me oyen, me escuchan": Malcom Mendocha y Thalía

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un rico puré de papas y espinaca acompañado de un churrasco jugosito y, para tomar, una tacita de té de menta.



“María, como siempre llegó a la Redacción mi amigo Malcom Mendocha, elegante y bien peinadito. ‘Gary, la hermosa Thalía, la ‘Diosa Azteca’, vuelve a estar ante los ojos y oídos del mundo. Recuerdo que la entrevisté en el Sheraton, en los años 90. Mujer provocativa, se ha reinventado con la tendencia #ThaliaChallenge, al ritmo de ‘Me oyen, me escuchan’, video que causa furor y gracia en las redes sociales. Su angelical rostro se iluminó cuando le entregué en el aeropuerto un ramo de margaritas. Entrando a la suite, me estampó un besito con sus labios tentadores. Vestía casaca roja e infartante minifalda. En su castaña cabellera brillaba un mechón rubio. Y vigilada por su mamá y mánager, Yolanda, contó que era la menor de cinco hermanas. De pronto, juntó sus manos y sollozó: ‘No pude superar la muerte de papá Ernesto, era muy pequeña’. La partida de su padre, un célebre científico, la traumó tanto que perdió el habla durante un año.



Saboreando chicha morada, evocó: ‘Esta figurita es porque de niña me fascinó el ballet’. Y me sorprendió sacándose los zapatos para bailar en puntillas. Entonces, puse en sus manos un auténtico tapizón incaico y le dije: ‘Llévate un pedazo de nuestra cultura milenaria’. Y explotó: ‘¡Padrísimo! Cuando tenga chamaquitos, me sentaré aquí tiernamente’. Quién diría que entregaría su corazón a Tommy Mottola, director de Sony Music, y tendrían a Sabrina y Matthew.



Rumbo a Radio Panamericana en limusina, por Paseo de la República, al observar a una joven limpiando lunas de autos, se llenó de nostalgia y expresó: ‘Híjole, qué mujer guerrera’. Así recordó grabaciones de ‘María, la del barrio’, telenovela que la encumbró. En la emisora había un mar de gente. Subimos a la azotea y desde ahí entonó ‘La vida en rosa’. Saliendo, regaló sus lentes y guantes a una fan chalaca. Reafirma, una vez más, que le hace feliz sacarle una sonrisa a la gente’”. Pucha, el señor Mendocha conoce a todos los famosos. Me voy, cuídense.