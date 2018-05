Tips para el buen ánimo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un churrasco jugoso con papas doradas, ensalada de tomate y lechuga, y un refresco de maracuyá fresquecito. “María , con las presiones diarias del trabajo, problemas de dinero, tal vez conflictos en la familia, el caos vehicular que nos obliga a pasar varias horas a la semana en el transporte público y la falta de un adecuado descanso, entre otros factores, nuestro estado de ánimo se ve afectado y nos volvemos irritables, ansiosos, sufrimos de estrés y hasta se puede llegar a la depresión. Por eso, te paso algunos consejos de expertos para mejorar el estado de ánimo. Esto es fundamental para alejar los sentimientos negativos, disfrutar de la vida y contagiar ese optimismo a las personas que nos rodean, especialmente a nuestros hijos, pues si ellos nos ven siempre positivos, aprenderán a serlo ellos también. En cambio, si paramos tensos, malhumorados o lanzando gritos, ellos nos imitarán. ¡Enseñémosles a ser felices con el ejemplo!

* Escucha música. Una canción de tu agrado puede cambiar tu ánimo en segundos. Te inyecta energía y vitalidad. Cuando estés contento crea una lista de temas que te ayudará en los momentos difíciles.

* Mira una película. Que te guste, mejor cómica, y puedes verla con otras personas que te hagan sentir bien.

* Relájate. Despeja tu mente haciéndote un masaje facial algunos minutos, sobre tu cama boca arriba y con los ojos cerrados. Si puedes usa aceite de lavanda. Coloca tus dedos un poco más arriba de tus cejas y presiona no muy fuerte cinco segundos. Suelta y presiona de nuevo. Repite cinco veces.

* Sonríe siempre. Así sientas que no tienes motivos para hacerlo. Eso te dará ánimos, contagiará a las personas que te rodean y, a su vez, ellas a ti.

* Agradece. Anota en un papel 10 cosas que has logrado en la vida y que te dan felicidad. Te hará sonreír sin que te des cuenta.

* Aleja la comida chatarra. Estudios señalan que las personas que consumen alimentos procesados padecen depresión, ansiedad, cambios de humor, hiperactividad y una otros problemas mentales y emocionales.

* Buenos recuerdos. En una pared de tu casa pega fotografías, paisajes y frases que te motiven a conseguir experiencias gratificantes.

* Cuida tu apariencia. Una persona triste descuida su arreglo personal, lo que demuestra desinterés y baja autoestima. En esos momentos, busca la ropa que más te guste y sal a caminar una media hora. Te dará alegría”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.