Tips para el éxito: ¡Conócelos y triunfarás!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos sabrosos pampanitos fritos con arroz blanco, salsa criolla, ají molido y una jarra de agua de cocona. “María, acaba de asumir la Presidencia del Perú el ingeniero civil Martín Vizcarra, quien llega al poder luego de la renuncia de PPK. Sin duda, se trata de una crisis política que debemos superar lo más rápido posible. Lo bueno es que una de las principales virtudes de los peruanos es que somos trabajadores, full chamba, y siempre estamos viendo la forma de ganar más platita, para lo que iniciamos distintos proyectos. Cuando no hay trabajo, muchas veces creamos nuestro propio puesto laboral. Por eso, el país es conocido –a nivel mundial– como la tierra de los emprendedores. Eso no debemos perderlo. Mientras los políticos se pelean, los ciudadanos honrados están luchando para sacar adelante a sus familias. Si deseas comenzar tu propio negocio, toma nota de algunos consejos que dan los expertos:



- Identifica la necesidad. Antes de decidir el negocio al que te dedicarás, revisa qué falta en el mercado por cubrir.



- Estudia el mercado. Si conoces las necesidades de los clientes, podrás brindar un mejor producto. Te ayudará, sobre todo, a pensar en un valor agregado que se convierta en diferenciador.

- No temas fracasar. El miedo a equivocarse hace que las personas limiten su actividad creativa. Muchos productos exitosos están en el mercado como resultado de un error.



- Crea redes de contactos: El ‘networking’ es el arte de establecer relaciones y mantenerlas. También de generar confianza. Con esto, el éxito está asegurado. Es la mejor herramienta para incrementar los negocios y conseguir cualquier objetivo.



- Usa las nuevas tecnologías. El mundo globalizado exige que las empresas estén conectadas con clientes, proveedores, competidores, financistas y otros. Por eso, es fundamental emplear las nuevas tecnologías.



- Prepárate para los momentos difíciles. Los éxitos tempranos no deben llevarnos a cometer el error de creer que ya todo está hecho o pensar que no habrá problemas. Hay que estar preparados para las crisis.

- La calidad es más importante que la cantidad. Crea un producto que supere las expectativas de tus clientes. La gente está dispuesta a pagar más por aquello que les da un valor extra.



- Cuida tus costos. Usa el dinero de manera inteligente”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.