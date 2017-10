Tips de éxito para los jóvenes

Mi amigo Gary llegó por sus chuletas de chancho doraditas, papas fritas y su rocotito molido, con su agua de menta fresquecita.



“María, siempre se repite esa frase que dice que ‘los jóvenes son el futuro’, pero no es del todo cierta. Porque son los jóvenes quienes, en el presente, están moviendo el mundo. Los científicos, los grandes empresarios y hasta los deportistas nos están dando lo mejor de ellos cuando aún no llegan ni a base cuatro. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, solo tiene 33 años y es uno de los hombres más ricos del mundo. El año pasado, la revista Forbes hizo una encuesta a los jóvenes más exitosos de Estados Unidos y encontró que el 64 % de ellos quiere ‘cambiar el mundo’ y la mitad define el éxito como ‘amar lo que soy y amar lo que hago’.



Y así debe ser. Los jóvenes de hoy tienen la ventaja de haber crecido con la tecnología y la están aprovechando, pues influye en casi todos los oficios o carreras profesionales.



Sin embargo, debido a diversos factores, hay un gran porcentaje de muchachos desorientados, que tienen ganas de hacer algo, pero no saben cómo empezar. Aquí algunos consejos que pueden ayudarlos.



- Desafíate a ti mismo. Nunca te conformes, lucha por conseguir tus objetivos. No caigas en el error de hacerte la víctima, actúa siempre pensando en la victoria.



- Trabaja en lo que te importa. Dicen que la única manera de estar satisfecho con la vida es trabajar en algo en lo que realmente crees. Debe gustarte lo que haces.



- Enfrenta los riesgos. Nunca sabrás de lo que eres capaz con tus esfuerzos hasta que te pongas a trabajar. Inténtalo. Si no lo logras, el fracaso te enseñará.



- Cree en ti mismo. No inventes excusas para no emprender un reto. Valora tus cualidades, cree en ti y hallarás las maneras de vencer los obstáculos.



- Ten una visión. Es decir, un panorama, un horizonte. Si conoces el camino y estás convencido de tus posibilidades de avanzar, emprende el viaje.



- Enfrenta tus miedos. La valentía es como un músculo que cuanto más se ejercitaba, más fuerte se hacía.



- Actúa, pero ya. El mundo está lleno de grandes ideas, pero el éxito solo se logra a través de la acción.



- Ten paciencia. Ningún éxito es inmediato, hay piedras en el camino y tropiezos, pero es necesario seguir adelante.



- Aprende y emprende. Puedes tener habilidad y talento, pero también necesitas de conocimientos y experiencias. La capacitación y la innovación son fundamentales, más aún en estos tiempos en los que el ritmo de vida es más vertiginoso en muchos sentidos”.



Tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.