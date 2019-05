Tips para ganadores

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopa seca con carapulcra chinchana, con carne de gallina, pierna de chancho, yuca y, para bajar la grasita, un agüita de anís calientita.



“María, si la violencia delincuencial es el principal problema para la mayoría de peruanos, la falta de empleo y oportunidades para salir adelante es el segundo gran dolor de cabeza de la población.



La gente necesita trabajar, quiere ganarse la plata de forma honrada, pero no hay dónde. Por eso uno mismo debe generar su propio empleo, una fuente de ingresos que le permita vivir con dignidad.



La tarea no es sencilla, por eso algunos consejos de los expertos para iniciar un emprendimiento:



*No tengas miedo. Lanzarte a emprender puede ser arriesgado, pero puede darte grandes beneficios. Los riesgos adoptados deben ser calculados e inteligentes.



*Comienza rápido, cuanto antes, mejor. Para qué seguir posponiendo la ejecución de tu proyecto. Debes ser activo y comprometerte con tus ideas de negocio. Analiza tu entorno, las oportunidades y amenazas.



*Piensa en el cliente, no en hacerte rico. Si te enfocas solo en ganar dinero, tal vez no te vaya bien. Las grandes empresas desarrollan su actividad desde una visión orientada al cliente. El dinero llegará.



*Enamórate de tu empresa. Aprecia sus puntos fuertes y sus debilidades. Trabaja para hacerla mejor. Esa filosofía debes extenderla a las personas que trabajan contigo, pues son el motor de tu negocio.



*Controla los gastos. Al iniciar un proyecto, es normal pensar en hacerlo grande desde el inicio, impactante, y por eso la tentación de invertir bastante puede ser fuerte. Pero ten mucho cuidado, sobre todo cuando recién empiezas, pues no hay mucho dinero.



*Da prioridad a las personas por encima de los profesionales. Muchas cosas se pueden aprender, pero a ser buena persona es muy difícil. Trabaja con gente en la que puedas confiar, enséñales y te agradecerán.



*Tus metas deben ser gigantes. Pero siempre debes poner los pies en el suelo. Trabajo duro para lograr esos objetivos que pueden parecer inalcanzables al principio.



*Persigue tu felicidad. Al iniciar tu negocio, debes hacerlo en algo que verdaderamente te apasione. Toma en cuenta que si vas a hacer algo el resto de tu vida, debe ser motivador.



*No tomes en cuenta todas las opiniones. Mucha gente te dirá que tu idea no será exitosa, pero si ya estudiaste los pros y los contras y crees que sí te irá bien, pues adelante. No pierdas tiempo”.



Qué buenos consejos. Me voy, cuídense.