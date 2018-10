Tips para ser mejor

Mi amigo Gary llegó por un seco de res con frejoles, arrocito blanco y su jarra de agüita de carambola.



“ María, qué rápido se pasa el tiempo, es increíble que estemos cerca de cerrar el 2018, pero no por eso debemos olvidar que toda oportunidad es buena para cambiar y mejorar. Ahora que vemos a muchos políticos embarrados por la corrupción, optemos por no ser como ellos.



Muchas veces decidimos darle un giro a nuestras vidas para alcanzar el éxito, pero emprendemos una serie de acciones que, en vez de allanarnos el camino, son un verdadero obstáculo para lograr lo que nos proponemos. Hay que aprender, más bien, de los emprendedores honestos que crean negocios propios sin apoyo del Estado y salen adelante con su propio esfuerzo. Aquí algunos tips.

ENFRENTE EL CAMBIO: Una de las leyes de la vida es el constante cambio y la evolución. En estos tiempos de tanta tecnología, la innovación es fundamental.



DEJE DE LADO LA COSTUMBRE DE QUEJARSE: Ese es otro de los grandes defectos. Quejarse por todo solo nos encierra en un círculo negativo, es mejor enfocarse en las cosas positivas que hay alrededor.



CREA EN SUS CAPACIDADES: Hay quienes no se sienten capaces de emprender grandes proyectos. Es fundamental la autoestima y la confianza en uno mismo.

DEJE DE LADO LAS EXCUSAS: Las personas ineficaces suelen tener excusas para todo. Para lograr grandes cosas hay que arriesgar.



NO TRATE DE CONTROLARLO TODO: En cualquier plano, el trabajo en equipo es el que más da resultados. Muchos, por tener un manejo total, pierden la perspectiva y echan a perder los planes. Es mejor asignar tareas.



ASUMA SU RESPONSABILIDAD: Cuando se comete un error, algunos tratan de responsabilizar a otros, cuando ellos mismos son los culpables. Hay que ser honestos y tener dignidad para reconocer que fallamos.

TENGA PACIENCIA: Muchos quieren cambiar todo de golpe, dejando de lado las etapas. Tenga calma y busque tomar las decisiones en el momento oportuno.



NO SE QUEDE ATRAPADO EN EL PASADO: En cuestiones de emprendimiento, debemos dar un paso atrás solo si luego vamos a dar dos hacia adelante. Puede ser que el pasado fue mejor que el presente, pero hay que hacer que el futuro sea diferente.



DEJE DE AFERRARSE A LAS COSAS: En estos tiempos, la vida es más vertiginosa y todo cambia rápidamente. Si algo funcionó en su momento, puede que hoy no sea efectivo. Atrévase a buscar nuevas alternativas”. Qué buenos consejos da mi amigo Gary. Me voy, cuídense.