Tips para el trabajo

Mi amigo Gary llegó por sus choritos a la chalaca de entrada y su sudado de tramboyo de fondo, además de su jarrita de chicha morada. “María, el trabajo es una función básica y central en la vida de los seres humanos, pues permite satisfacer las necesidades y tiene una relación directa con otras actividades. El trabajo es esencial para el sostenimiento y desarrollo de cualquier sociedad. Es la base de la economía productiva y, como tal, un factor fundamental para el crecimiento y funcionamiento de la familia, la comunidad y el país. A nivel individual, el empleo actúa como elemento de integración social, permite la mejora del nivel de vida y del bienestar personal y social. En definitiva, permite a las personas llevar una vida más digna. Pero no solo debemos preocuparnos por tener empleo, sino también por desenvolvernos correctamente en el cumplimiento de las funciones que se nos encomiendan. También es necesario mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia, para entregarnos a una de las áreas sin descuidar la otra. Aquí te dejo algunos tips para desempeñarnos mejor en el trabajo:

* Trabajar en equipo mejora la comunicación y la colaboración, pues se fomenta el aprendizaje compartido y se involucra más a los empleados en el proceso productivo.

* Es importante planificar la jornada. Una buena agenda de trabajo permite priorizar con certeza y avanzar en los temas más importantes.

* Atender un solo tema a la vez. Hacer varias cosas confunde, agota y estresa.

* El uso de plataformas y redes sociales corporativas incrementa la productividad, ya que refuerza la comunicación y las relaciones laborales, incluso entre los trabajadores y la empresa.

* Las interrupciones diarias , como interactuar en las redes sociales o responder llamadas ajenas al trabajo, pueden provocar desconcentración, demora y aumentar los niveles de estrés.

* Según la labor que se desempeñe , escuchar música en el trabajo mejora el estado de ánimo y la productividad. Sin embargo, en algunas profesiones no es conveniente distraerse con la música.

* Las pausas realizadas durante el día , para comer, charlas o relajarse, hacen que seamos más creativos, puesto que el cerebro descansa y la información fluye de mejor manera.

* Delegar responsabilidades permite no solo recuperar energías, sino también hacer partícipes a otros empleados y eso les da satisfacción”. Pucha, tiene razón mi amigo Gary. Me voy contenta, cuídense.

