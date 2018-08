Tips para tomar taxi

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas cachemas fritas con arrocito blanco bien graneado, ensalada de cebolla y tomate y, para tomar, una jarrita de hierbaluisa. “María, hace unos días, una joven de veintitrés años denunció a un taxista del servicio por aplicación Uber de haberla violado. La chica estaba en el cumpleaños de una amiga y pidió el taxi para que la lleve a casa. Alrededor de la 1 de la madrugada fue recogida por el chofer, y poco después ella perdió la conciencia. Cuenta que cuando despertó, estaba con los pantalones abajo, al igual que el tipo, quien estaba sobre ella, ultrajándola.



Después, la llevó a su casa, donde la dejó en estado de shock. Este no es el único caso de un taxista por aplicativo que es denunciado por violación sexual. Ha habido muchos otros y, con toda seguridad, seguirán ocurriendo. No hay que olvidar que muchas empresas de taxi por aplicativo no seleccionan bien a los conductores que trabajarán con ellos, pues no les piden ni sus antecedentes penales, que debería ser lo mínimo. Además, aducen que los taxistas no trabajan para esas empresas, sino que estas solo sirven de nexo entre choferes y usuarios, con lo que así se eximen de mayores responsabilidades. Aquí algunos consejos:



- Trata siempre de que te lleve un taxista conocido y de confianza. Si tomas uno en la calle, apunta la placa que está en la puerta y envíala a un amigo o familiar con la descripción del vehículo. Si es uno por aplicativo, envía la captura de pantalla con los datos del conductor.



- No te distraigas con el celular. Una vez enviada la información del taxi, guárdalo y mantente atento a lo que hace el conductor y a lo que pasa alrededor.



- Antes de subir dile al conductor la ruta que debe seguir, la cual debe ser segura. Si en el camino quiere ir por otro lugar, pídele que se detenga y bájate.



- Siéntate detrás del chofer, pues así reducirás el riesgo de ser atacada por este si se tratara de un delincuente.



- Pon atención a las llamadas telefónicas que el chofer realiza. Si te parecen extrañas, bájate de inmediato.



- Evita subir a taxis estacionados en las afueras de bancos y centros comerciales, pues podrían ser delincuentes a la espera de sus víctimas.



- No des información de tus actividades personales, de tu hogar y familiares. Tampoco de tus bienes y dinero. Desconfía de los taxistas que insisten en preguntas de ese tipo. Si te toca uno así, bájate.



- Jamás aceptes la propuesta de un extraño, hombre o mujer, para tomar un taxi juntos y pagar a medias. Podría ser un delincuente.



- Si has bebido licor, jamás tomes un taxi solo, pues podrías quedarte dormido”. Gary tiene razón, me voy, cuídense.