8 consejos para encontrar trabajo [VIDEO]

Mi amigo Gary llegó por su escabeche de pollo, sus aceitunas de botija y huevito duro, con su jarra de chicha morada. “María, estamos empezando el año y muchas personas también dan inicio a una nueva etapa de su vida. Están en busca de un mejor trabajo, han culminado su contrato en una empresa o terminado sus estudios en una universidad o instituto. La ansiedad es normal en este proceso, pues muchos se desesperan y angustian, pero hay que saber vencerla, pues bloquea, ciega y hasta desmotiva. Es necesario saber cómo actuar ante esta circunstancia y para eso es importante identificar y valorar las fortalezas que uno tiene. El siguiente paso es organizarse y armar un plan para iniciar el proceso de búsqueda, que requiere de tiempo y paciencia. Hay que tener una agenda, buscar por diversos medios, anotar posibilidades e ir descartando las que no corresponden a las expectativas o no están a nuestro alcance. Aquí te dejo algunos consejos que pueden ser tomados en cuenta.



* Plan y estrategia. Responde básicamente a dos preguntas: ¿Qué soy profesionalmente? ¿Qué quiero profesionalmente? Para saber lo que buscas debes tener un objetivo concreto.



* El currículo. Procura que sea claro y concreto, en dos hojas como máximo. Escoge las experiencias y estudios válidos para el puesto. Deja en claro que tienes el perfil adecuado.



* Buena lectura de la oferta laboral. Lee todo el contenido en busca de elementos que se relacionen con tu perfil: requisitos, funciones, habilidades, experiencia.



* Investigación previa. Averigua qué tipo de empresa es, su solidez económica y su horizonte financiero. También investiga temas y noticias actuales relacionados a tu carrera o tu área.



* Sueldos realistas. Infórmate sobre el rango promedio del salario que se paga para tu perfil o de puestos similares.



* La entrevista personal. Muestra quién eres, tu nivel profesional, personalidad y responsabilidad. Sé puntual y usa la vestimenta apropiada. Menciona tus logros profesionales con datos cualitativos y cuantitativos. Da cuenta de tus metas y habilidades personales.



* Las redes sociales. Ten cuidado con lo que publicas, pues las redes son una carta de presentación. Las más adecuadas son Facebook, Twitter y Linkedin.



* Capacitación constante. Siempre debes estar aprendiendo algo, incluso después que consigas el empleo. Formarse no es solo hacer cursos, sino también aprender de las experiencias”. Pucha, tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.