Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una pachamanca a la olla con ajicito preparado con huacatay y queso y, para tomar, una manzanilla calientita. “María, veo desde hace tiempo en nuestro país una descomposición de la sociedad a todo nivel. Desde la gente que se insulta con sorprendente facilidad en las redes sociales, en los mercados y el transporte público, hasta el aumento de la delincuencia y de los corruptos. En la calle ahora hay que andar a la defensiva, no solo por la gran cantidad de rateros, sino también porque muchos parecen estar a punto de explotar por cualquier motivo. Se está perdiendo la facultad de intercambiar puntos de vista distintos de manera respetuosa. Si otro piensa diferente a mí, entonces me creo con el derecho de descalificarlo, humillarlo e insultarlo. Esto no debe convertirse en algo normal. Los padres tenemos la obligación de mostrar respeto y consideración hacia los demás porque nuestros hijos nos están viendo y ellos, más que hacer lo que les decimos, nos imitan. Te dejo algunas frases célebres que deberíamos leer con atención y meditarlas:

’Hablo a todos de la misma forma, ya sea el basurero o el presidente de la universidad’ Albert Einstein.

’Una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que otros tienen que decir’ Bryant H. McGill.

’Da a cada ser humano cada derecho que reclamas para ti mismo’ Thomas Paine.

’Todos deberían ser respetados como individuos, pero ninguno idealizado’ Albert Einstein.

’Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir a los hombres de las bestias’ Confucio.

’La forma más verdadera de amor es cómo te comportas hacia alguien, no qué sientes hacia ellos’ Steve Hall.

’No hay respeto por otros sin humildad por uno mismo’ Henri Frederic Amiel.

’Tolerancia por aquellos que están de acuerdo contigo no es en absoluto tolerancia’ Ray Davis.

’Nunca juzgues a alguien por su apariencia o a un libro por su cubierta, porque dentro de esas páginas andrajosas hay mucho por descubrir’ Stephen Cosgrove.

’Demuestra respeto por las opiniones ajenas, jamás digas a alguien que está equivocado’ Dale Carnegie.

’La prueba final de un caballero es el respeto por aquellos que no pueden ser de ningún valor para él’ William Lyon Phelps.

’Busca el respeto, no la atención. Dura más’ Ziad K. Abdelnour.

’Cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetarse y aceptar sus diferencias, entonces el amor tiene la oportunidad de florecer’ John Gray.

’Tengo más respeto para un hombre que me permite conocer cuál es su posición, incluso si está equivocado, que por el otro que viene como un ángel pero que resulta ser un demonio’ Malcolm X”. Muy buenas frases. Me voy, cuídense.

